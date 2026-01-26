«Mamba Forever»: Η μέρα που «έφυγε» από τη ζωή ο «θρύλος», Κόμπι Μπράιαντ (vids)

Τα ημερολόγιο έγραφε 26/1/2020, σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του Τζιάνα και 7 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου.

Μία μαύρη σελίδα για το μπάσκετ, για την ανθρωπότητα, εξαιτίας ενός τραγικού συμβάντος το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής συνολικά 9 ατόμων, που κατευθύνονταν στο «Mamba Academy», (η ακαδημία μπάσκετ του Κόμπι), για να παρακολουθήσουν από κοντά μία αναμέτρηση.

Ο κορυφαίος παίκτης των Λέικερς και η μόλις 13 ετών τότε, κόρη του Τζιάνα, πέρασαν στην αιωνιότητα, με τις αρχές να αποδίδουν τα αίτια του δυστυχήματος σε πυκνή ομίχλη, αλλά και λάθος του πιλότου.

Kobe Bryant and his daughter Gianna lost their lives in a helicopter crash 6 years ago today. 🥀🖤 pic.twitter.com/ThroxAdMCj — Old School Football (@TinnyM62173) January 26, 2026

Το μεγαλείο ψυχής πίσω από τον σταρ Κόμπι – Mamba Mentality

Αρκετοί μνημονεύουν τον Κόμπι Μπράιαντ για τα σπουδαία κατορθώματά του, καθώς ο ίδιος έγραψε ιστορία στο NBA έχοντας 20ετή πορεία στην κορυφαία λίγκα, με τη φανέλα των Λέικερς.

Ο θρυλικός Κόμπι κατέκτησε τα πάντα. Έφτασε στην κορυφή. Στο απόγειο. Τα πεπραγμένα του μιλούν από μόνα τους, κατέκτησε πέντε φορές το πρωτάθλημα, ήταν 18 φορές All Star, αλλά και MVP το 2008, ενώ ήταν και Ολυμπιονίκης έχοντας κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια σε Πεκίνο και Λονδίνο, το 2008 και το 2012 αντίστοιχα.

Πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, στο άκουσμά του θανάτου του, πολλοί σταρ του μπάσκετ μίλησαν και για την προσωπικότητα του Κόμπι, για το «Mamba mentality», το οποίο ανέδειξε και αποτέλεσε φιλοσοφία ζωής για πολλούς άλλους αθλητές και όχι μόνο.

To: Kobe and Gianna 💜💛 A year since the passing of Kobe Bryant, @PauGasol reminisces on the brotherhood they shared and the lessons from Kobe Bryant that will live on for generations to come. #MambaForever pic.twitter.com/xE6hJenjPM — NBPA (@TheNBPA) January 26, 2021

Ο Κόμπι Μπράιαντ μέσα από το «Mamba Mentality» εμφύσησε σπουδαία διδάγματα, καθώς τόνισε τη σημασία του να απολαμβάνει κανείς τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει, ενώ εξήρε και το πόσο καίριο είναι να αγωνίζεσαι με πάθος και χωρίς φόβο, μέχρι να κατακτήσεις αυτό που θέλεις.

Ο Κόμπι αποθέωσε τον Λεμπρόν πριν φύγει από τη ζωή

Λίγες ώρες πριν γραφτεί ο τραγικός επίλογος στη ζωή του Κόμπι Μπράιαντ, εκείνος φρόντισε να δείξει σε όλους πόσο σπουδαία προσωπικότητά ήταν.

Παρόλο που ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν γνωστός για το έντονο στοιχείο ανταγωνιστικότητας που τον διακατείχε (κομμάτι της φιλοσοφίας του Mamba Mentality), ο ίδιος πάντα επαινούσε τους αντιπάλους του, όταν αυτοί εκπλήρωναν σπουδαία κατορθώματα.

Ο Κόμπι στο τελευταίο του tweet αποθέωσε τον Λεμπρόν Τζέιμς, όταν εκείνος κατάφερε τότε να ξεπεράσει τον Μπράιαντ και να γίνει ο τρίτος all time scorer στην ιστορία του NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

«Συνεχίζεις να εξελίσσεις το παιχνίδι και να πηγαίνεις μπροστά, σεβασμός για εσένα αδερφέ μου», ήταν τα τελευταία λόγια του Κόμπι πριν σκοτωθεί μαζί με την κόρη του και 7 άλλους ανθρώπους.