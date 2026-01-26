Οι αθλητικές μεταδόσεις (26/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Σλοβακία και ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Αναλυτικά το σημερινό (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με το Ελλάδα-Σλοβακία να ξεχωρίζει...
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Γεμάτο είναι και το σημερινό (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι αυτή της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Εθνικής πόλο γυναικών, στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κόντρα στην Σλοβακία. Ενδιαφέροντα παιχνίδια υπάρχουν και σε Serie A και Premier League.
Αναλυτικά το (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις