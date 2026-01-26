Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής (vid)
Ο «τριπλός» Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Κολοσσό Ρόδου και ο Τάισον Γουόρντ ξεχώρισε στο εν λόγω ματς, καθώς ο Αμερικανός πέτυχε triple double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όντας ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Μετά την εξαιρετική εμφάνισή του, ο Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, όπως έγινε γνωστό.
Δείτε την ανάρτηση για τον Τάισον Γουόρντ
🏀👉Stoiximan MVP of the Week o Τάισον Γουόρντ.#StoiximanMVP #Stoiximan #StoiximanGBL #GBLhttps://t.co/6ZhLyyWiHg pic.twitter.com/pYuua463lZ
— GBL (@StoiximanGBL) January 26, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός έγινε ο τρίτος παίκτης των Ερυθρόλευκων που πετυχαίνει triple double, μετά τους Αλεξάντερ Βολκόφ (1994) και Μουστάφα Φαλ (2023).
Επιπλέον, το triple double του Γουόρντ ήταν το 12ο στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (ΠΑΟΚ) και να λαμβάνει χώρα τον Μάιο του 2024.
