Ποιος είναι ο λόγος που δεν παίζει ο Μούρινεν στην Παρτιζάν
O τεχνικός της Παρτιζάν, Ζοάν Πενιαρογιά έδωσε απαντήσεις και εξήγησε γιατί ο Μούρινεν δεν παίζει με τους ασπρόμαυρους.
Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο Μούρινεν δεν παίζει καθόλου με την Παρτίζαν και ο Ζοάν Πενιαρόγια αποφάσισε να εξηγήσει τι συμβαίνει.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των ασπρόμαυρων ξεκαθάρισε ότι ο ο νεαρός φόργουορντ δεν αγωνίζεται, καθώς πρόκειται για «τεχνική απόφαση», η οποία έχει ληφθεί, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω τι συμβαίνει.
Τι έχει κάνει ο Μούρινεν με την Παρτιζάν
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2026, ο Μούρινεν έχει αγωνιστεί μόλις σε ένα ματς στην ABA League, ενώ τα πράγματα είναι χειρότερα στη Euroleague, αφού ο Φινλανδός έχει να παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση εδώ και 2 μήνες.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός φόργουορντ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στη Euroleague, στο ματς της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, τότε που ήταν ακόμη ο Ομπράντοβιτς στον πάγκο των ασπρόμαυρων.
