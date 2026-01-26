O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γάμπα και τόνισε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς με σκορ 100-102, με τον ίδιο να τονίζει μετά το παιχνίδι πως ο τραυματισμός του στη γάμπα θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.
Για τον τραυματισμό του Greek Freak τοποθετήθηκε και ο τεχνικός του Μιλγουόκι, Ντοκ Ρίβερς, οποίος σε δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει στα παρκέ ο Αντετοκούνμπο.
«Έκανε πολύ καλή δουλειά. Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ακριβώς αυτό που πιστεύαμε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Έχει υποστεί θλάση στο γάμπα και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Ελπίζουμε, όπως και πριν, να επιστρέψει νωρίτερα, παρά αργότερα, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά από ό,τι μου έχουν πει, η πρόβλεψη είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δίκιο όταν αυτοδιέγνωσε ότι είχε τραυματιστεί στη γάμπα και ότι θα έμενε εκτός αγωνιστικών χώρων για 4 έως 6 εβδομάδες», είπε σχετικά ο Ρίβερς.
Να τονίσουμε πως η διορία των ανταλλαγών στο NBA τελειώνει στις 5 Φεβρουαρίου και μένει να δούμε αν ο Γιάννης θα παραμείνει στο Μιλγοόκι ή θα συνεχίσει σε άλλη πόλη των ΗΠΑ.
Τέλος να αναφέρουμε πως ο την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχει 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ κατά μέσο όρο, σε κάθε παιχνίδι.
Δείτε παρακάτω όσα είπε ο Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο
Doc Rivers on Giannis’ diagnosis.@Froedtert & MCW Practice Report. pic.twitter.com/5r4RPYC3x7
— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 26, 2026
