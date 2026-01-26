Ο Νίκος Γκάλης συνεχάρη την Εθνική πόλο για το χάλκινο μετάλλιο
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, με ανάρτησή του στο Facebook συνεχάρη την Εθνική Ελλάδας στο πόλο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
- ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών κατέκτησε το «παρθενικό» μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον «μικρό τελικό» του τουρνουά που ολοκληρώθηκε χθες (25/1) στο Βελιγράδι, με την διοργανώτρια Σερβία να κατακτά την κορυφή της Ευρώπης.
Ο θρύλος του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έσπευσε να… αποθεώσει μέσω των social media το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου για τη σταθερότητα και τη διάρκειά του.
Συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook: «Η σταθερότητα και η διάρκεια στις επιτυχίες δίνουν ξεχωριστή αξία στον αγώνα σας. Περήφανοι για εσάς».
Η ανάρτηση του «γκάνγκστερ» για την Εθνική πόλο
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
- Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
- UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις