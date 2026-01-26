«Ο Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία » (pic)
Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν το Ντάβιντε Καλάμπρια να επιστρέφει στην Serie A ακόμα και στη μεταγραφική του Ιανουαρίου.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Ο Νταβίντε Καλάμπρια ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025 και έχει συμπληρώσει ήδη παραπάνω από έξι μήνες στη χώρα μας.
Ο Ιταλός μπακ ήρθε ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028 και φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει Ματέο Μορέτο ωστόσο υποστήριξε ότι ο έμπειρος ακραίος οπισθοφύλακας βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της πατρίδας του και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ιταλία ακόμα και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα τον φέρουν πίσω στην Serie A, δίχως πάντως να κατονομάσει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον άσο του «Τριφυλλιού».
Davide Calabria, ex capitano del Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe tornare in Italia in quest’ultima settimana di mercato. Ci potrebbero essere delle piste italiane che lo riporterebbero a giocare nella nostra Serie A@MatteMoretto pic.twitter.com/HmOANAM4fo
— Zelus (@garante_il) January 26, 2026
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις