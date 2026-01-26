Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Μπορεί οι περισσότεροι στη Super League να ασχολούνται με τις δύο πρώτες «ταχύτητες» (θέσεις 1-4 και 5-8), ωστόσο μετά την ολοκλήρωση και της 18ης αγωνιστικής, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη της παραμονής. Έξι είναι οι ομάδες που εμπλέκονται στον «χορό των καταραμένων» και με τα δεδομένα που διαμορφώνονται προμηνύεται ένας πραγματικός «πόλεμος» για το 9-14.

Συγκεκριμένα αν εξαιρέσουμε τον ουραγό, 14ο Πανσερραϊκό που μόνο με… θαύμα θα αποφύγει τον υποβιβασμό, οι ομάδες που βρίσκονται από το 8 έως το 13 της βαθμολογίας (Κηφισιά, ΟΦΗ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Παναιτωλικός και Αστέρας) δεν μπορούν να πουν ότι αισθάνονται άνετα κοιτώντας «προς τα κάτω» στη βαθμολογία. Άλλωστε τις χωρίζουν μόνο έξι βαθμοί που εύκολα καλύπτονται στις οκτώ αγωνιστικές που απομένουν.

Πήραν «φωτιά» τα τηλέφωνα των μάνατζερ για μεταγραφική ενίσχυση

Αυτό φαίνεται και από τα μανατζερικά γραφεία που πήραν «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες. Κι αυτό καθώς οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες ψάχνουν έντονα να ενισχυθούν όσο καλύτερα μπορούν προκειμένου να μην είναι η ομάδα που θα τη «πατήσει» στο τέλος. Έτσι αναζητούν τον παίκτη/τους παίκτες παίκτες που θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά και να τις βοηθήσουν να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις.

Άλλωστε αρκετές από αυτές τις ομάδες έχουν και το «πορτοφόλι» για να ξοδέψουν. Όπως η ΑΕΛ που είναι γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες ότι κινείται στο μεταγραφικό παζάρι. Όπως ο Αστέρας Τρίπολης («καίγεται» καθώς είναι προτελευταίος με 13β.) που έχει ιδιοκτήτες με οικονομική επιφάνεια και έχουν δείξει πως δεν τον αφήνουν στην τύχη του.

Και φυσικά όπως η Κηφισιά που μετά τις πωλήσεις των Τεττέι και Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, αποκόμισε τρία εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να ξοδέψει ένα σεβαστό ποσό από αυτά για να καλύψει τα κενά της.

Οι ομάδες με παιχνίδι λιγότερο

Τη δεδομένη στιγμή στην 7η θέση (στην υψηλότερη δηλαδή από το γκρουπ των έξι ομάδων) βρίσκεται η Κηφισιά με 19 βαθμούς, ενώ εκκρεμεί και το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Μία θέση πιο κάτω (με 18β.) είναι ο ΟΦΗ που στα χέρια του Χρήστου Κόντη είναι ανεβασμένος αγωνιστικά και που έχει επίσης ματς λιγότερο. Αυτό με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας που αναμένεται να γίνει μέσα στον Μάρτιο.

Παιχνίδι λιγότερο έχει και ο Αστέρας Τρίπολης, το εντός έδρας με τον Ολυμπιακό που ορίστηκε να γίνει την Τετάρτη 4/2 (18:30).

Πότε κοντράρονται μεταξύ τους

Μέσα σε αυτές τις οκτώ αγωνιστικές που απομένουν για το πέρας της κανονικής περιόδου, οι ομάδες αυτές κοντράρονται μεταξύ τους σε αρκετές περιπτώσεις και το σίγουρο είναι πως αυτά τα παιχνίδια θα έχουν χαρακτήρα… εξάποντου.

Ενδεικτικά την προσεχή, 19η αγωνιστική έχουμε το Ατρόμητος – ΟΦΗ, την 20η το ΑΕΛ – Παναιτωλικός και το Κηφισιά – Ατρόμητος, την 21η το Παναιτωλικός – Αστέρας και το Κηφισιά – ΟΦΗ, την 22η το Αστέρας – Ατρόμητος, την 23η το ΟΦΗ – ΑΕΛ, το Ατρόμητος – Παναιτωλικός και το Κηφισιά – Λεβαδειακός, την 24η Παναιτωλικός – Κηφισιά, την 25η το ΑΕΛ – Αστέρας και την 26η και τελευταία το Λεβαδειακός – Ατρόμητος.

Για να κάνουμε τη σούμα κάποιες από αυτές τις ομάδες θα κινδυνέψουν επί της ουσίας, μία τουλάχιστον θα εξασφαλίσει την παρουσία της στο επάνω γκρουπ του 5-8 για μια θέση στην Ευρώπη. Ωστόσο υπάρχουν και αυτές που θα περάσουν δύσκολα και μία αυτές που θα την πατήσει….

Super League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα των αγωνιστικών που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου