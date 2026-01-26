Η ιστορική επίδοση του Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ
Ο Λούκα Γιόβιτς δεν σταματά να σκοράρει με τη φανέλα της ΑΕΚ και ο Σέρβος φορ είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης με την καλύτερη επίδοση από την εκκίνηση του πρωταθλήματος.
Ο «killer» της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς γράφει ιστορία με τη φανέλα της Ένωσης, καθώς ο Σέρβος πλέον κατέχει την τρίτη καλύτερη επίδοση φορ στην ιστορία των κιτρινόμαυρων.
Συγκεκριμένα, ο Γιόβιτς μετράει 12 γκολ σε 17 συμμετοχές με την ΑΕΚ στο εγχώριο πρωτάθλημα και το πιο πρόσφατο τέρμα του φορ ήταν αυτό στη χθεσινή αναμέτρηση της Ένωσης με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ποιοι είναι πάνω από τον Γιόβιτς στην ιστορία της ΑΕΚ
Ο Σέρβος στράικερ είναι τρίτος στην ιστορία της ΑΕΚ σε σχέση με την καλύτερη εκκίνηση στο πρωτάθλημα και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Χένρικ Νίλσεν (1987/88) και τον Ισμαέλ Μπλάνκο τη σεζόν 2007-08.
Ο Δανός είχε πετύχει 16 γκολ στις 17 πρώτες του συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μπλάνκο είχε σκοράρει 13 φορές στις 17 πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ.
Μαζί με τον Γιόβιτς, εξίσου καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα είχε κάνει και ο Κώστας Παπαγεωργίου (1963/64) και ο Ντανιέλ Μπατίστα (1989/90), οι οποίοι είχαν πετύχει εξίσου από 12 γκολ σε 17 συμμετοχές.
