Επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο (pics)
Με πλατύ χαμόγελο και το πολυπόθητο μετάλλιο στο στήθος επέστρεψε στην Ελλάδα, τη Δευτέρα (26/1), η Εθνική ομάδα από το Βελιγράδι. Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Στην Ελλάδα βρίσκεται από τη Δευτέρα (26/1) η Εθνική πόλο των Ανδρών η οποία την Κυριακή νίκησε εύκολα την Ιταλία στο Βελιγράδι και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έφτασαν χαμογελαστοί και φυσικά φορώντας το μετάλλιο στο στήθος, το οποίο ήταν το πρώτο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών στην ιστορία σε αυτή τη διοργάνωση.
Την Εθνική υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος αρκετός κόσμος, όπως φίλαθλοι, συγγενείς και φίλοι των διεθνών, αλλά και αρκετοί επίσημοι, με τα ονόματα του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση (ταξίδεψε με την αποστολή από το Βελιγράδι), και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά να ξεχωρίζουν.
Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή παρακάτω
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις