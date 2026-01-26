Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Πρεμιέρα με το δεξί και… περίπατο για την Εθνική
Η Εθνική πόλο γυναικών «βούλιαξε» τη Σλοβακία με 24-7 και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Σλοβακίας με 24-7 στην πρεμιέρα.
Η γαλανόλευκη ήταν καταιγιστική απέναντι στη Σλοβακία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αφού οι διεθνείς μας «έχτισαν» εξ αρχής μαξιλαράκι ασφαλείας και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ.
«Καθάρισε» από την αρχή η Εθνική
Η Ελλάδα προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 8-0, ενώ η Σλοβακία δεν είχε σκοράρει καθόλου και η αντίπαλος της Εθνικής μας βρήκε το γκολ με την έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου για το 9-1.
Όμως η Εθνική μας δεν πτοήθηκε και ακολούθως, «έχτισε» διψήφιο προβάδισμα για το 12-2 και το ημίχρονο έκλεισε με το 13-4 υπέρ της Ελλάδας.
Με την έλευση του τρίτου μέρους, το ματς πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η Εθνική ήταν καθολικά ανώτερη και το επιβεβαίωσε με την μεγάλη απόσταση στο σκορ ανάμεσα στις δύο χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί πως η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με γκολ της Τριχά για το +17 και το τελικό 24-7.
Τα οκτάλεπτα: 8-0, 5-4, 7-1, 4-2
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 1, Τριχά 2, Φουντωτού 1, Ξενάκη 1, Νίνου 3, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5.
Σλοβακία (Σίνζια Ραγκούσα): Ματούσκοβα, Γκαρανσκόβσκα, Βιταλιάνο, Μπαρανοβίκοβα, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα, Κάσκοβα, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνκσα, Τέλιπκο, Χολίκοβα, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βάργκοβα
