Αυτός είναι ο διαιτητής που όρισε η UEFA στο Άγιαξ – Ολυμπιακός
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα ματς 8ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να ορίζεται στο Άγιαξ – Ολυμπιακός.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η UEFA λίγα 24ωρα πριν την πολύ σημαντική αναμέτρηση των νταμπλούχων Ελλάδας, ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 8ης αγωνιστικής, με τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να ορίζεται στον τελικό των ερυθρολεύκων με τον Αίαντα.
Ο Λετεσιέ, ο Ολυμπιακός και οι βοηθοί του
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λετεσιέ έχει ξαναοριστεί φέτος σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, αφού ο 36χρονος Γάλλος ήταν ρέφερι στο ματς των Πειραιωτών με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (2-0), ενώ τη σεζόν 2023/24 είχε οριστεί στο Άντβερπ – ΑΕΚ (1-0) και το 2022/23 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (3-1).
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις