Το 48ο του γκολ με τη φανέλα του Άρη σημείωσε ο Λορέν Μορόν, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Με το τέρμα που πέτυχε απέναντι στον Λεβαδειακό, το βράδυ της Κυριακής (25/01/2026), έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς, ο οποίος στην πενταετή πορεία του στον Άρη (1992-1997) είχε σκοράρει 48 φορές σε 181 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
Από τα γκολ του Σέρβου, τα 38 σημειώθηκαν στο πρωτάθλημα, εννέα στο Κύπελλο Ελλάδος και ένα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Λορέν Μορόν μετρά πλέον 102 συμμετοχές με τον Άρη σε όλες τις διοργανώσεις: 82 στο πρωτάθλημα (42 γκολ), 14 στο Κύπελλο Ελλάδος (5 γκολ) και έξι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (1 γκολ, στην εκτός έδρας ήττα από την Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference).