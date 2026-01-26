Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Κατά γενική ομολογία ο Άρης ήταν καλύτερος από τον Λεβαδειακό στο κυριακάτικο (25/1) παιχνίδι του Βικελίδης για την 18η αγωνιστική της Super League, ωστόσο για σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν κατάφερε να νικήσει. Τελικό αποτέλεσμα 2-2, με το δεύτερο γκολ των Βοιωτών να διαμορφώνεται στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, αποτελώντας ουσιαστικά «ψυχρολουσία» για τον Μανόλο Χιμένεθ και τους παίκτες του.

Έτσι πήγε στράφι η υπεροχή του Άρη στο χορτάρι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, είχε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τους αριθμούς να «σιγοντάρουν» την ανωτερότητά του κόντρα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. 18-8 οι τελικές (τα σουτ εντός μεγάλης περιοχής να είναι 8-3 και εκτός μεγάλης περιοχής 8-4), 0-7 οι αποκρούσεις, ενώ τα γεμίσματα να είναι 4-19 για τους γηπεδούχους και μόλις 1/15 για τους φιλοξενούμενους.

Αδυναμία σε ένα ακόμη παιχνίδι για τον «Θεό του πολέμου» να κρατήσει ένα αποτέλεσμα, σε ένα παιχνίδι μάλιστα που ήταν καλύτερος και που δικαιούταν τους τρεις βαθμούς. Ωστόσο… κατάφερε να δεχθεί δύο γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο, στην αρχή και στο τέλος, τα οποία προέρχονταν από δικά του παιδαριώδη λάθη και όχι τόσο από τις ενέργειες των αντιπάλων του.

Ειδικά στο δεύτερο γκολ ο Άρης έχει υποπέσει σε χαρακτηριστικά ατομικά και ομαδικά λάθη, σε κομβικές ολιγωρίες, ενώ σαν… κερασάκι στην τούρτα έρχεται και ο παράγοντας τύχη η ατυχία αν προτιμάται καλύτερα να συντελέσει στη διαμόρφωση του τελικού 2-2.

Έχουμε και λέμε: Πρώτα από όλα η άμυνα του Άρη ήταν πολύ ψηλά. Συνεπώς μόλις έγινε το λάθος στο πλάγιο άουτ οι παίκτες του Χιμένεθ βρέθηκαν να… τρέχουν και να μην φτάνουν στους παίκτες του Λεβαδειακού.

Δεύτερον ο Φαντιγκά θα μπορούσε να εκτελέσει το πλάγιο άουτ προς την περιοχή του Άρη και όχι στην δική του. Έτσι δεν θα διακινδύνευε να συμβεί αυτό που συνέβη καθώς η μπάλα θα κατέληγε πίσω από τη σέντρα εκεί που βρίσκονταν περισσότεροι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων για να την υποδεχθούν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, έδωσε τη μπάλα στον Χόνγκλα που είχε αμυντικό δίπλα του και δεν ήταν τόσο άνετος. Ακόμη κι έτσι όμως ο Χόνγκλα θα μπορούσε να γυρίσει τη μπάλα καλύτερα στον Φαντιγκά και όχι να τη… στρώσει στον Οζμπολτ που έφυγε ιδανικά στην κόντρα.

Στο επόμενο «καρέ» της φάσης μπαίνει ο παράγοντας τύχη για τον Λεβαδειακό/ατυχίας για τον Άρη καθώς ο Οζμπολτ γυρίζοντας τη μπάλα στον άξονα για τον Πεντρόζο κάνει κακή πάσα, όμως η μπάλα βρίσκει στο ένα τακούνι του τελευταίου και στρώνεται «λουκούμι» στον Βήχο που συνέχισε την αντεπίθεση των Βοιωτών.

Στη συνέχεια τρεις παίκτες του συγκλίνουν στον Κωστή χωρίς να μπορέσουν να τον σταματήσουν (Τεχέρο, Γιαννιώτας και Φαμπιάνο) με τον τελευταίο να έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη να την έχει ο Βραζιλιάνος στόπερ καθώς ήταν πιο μπροστά από τον παίκτη του Λεβαδειακού, ωστόσο στο τάκλιν που επιχείρησε έδειξε πήγε «χαλαρά», σαν να φοβάται. Είτε να μην αποβληθεί σε περίπτωση σκληρού μαρκαρίσματος (δεν είχε κίτρινη πάντως, ενώ και να αποβαλλόταν 2 λεπτά απέμεναν για τη λήξη) είτε για να μην υποπέσει σε πέναλτι.

Και τελευταίος που μπορεί να ειπωθεί πως έχει ευθύνη για την ισοφάριση (την μικρότερη πάντως) είναι ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης, καθώς θα μπορούσε να είχε βγει με περισσότερο δυναμισμό πάνω στον Κωστή που τον πέρασε και σκόραρε.