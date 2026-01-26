«Daily Mail»: «Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»
Η «Daily Mail» προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ.
H Daily Mail αποκάλυψε ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος και ο θρύλος της Formula 1, κινείται πλέον με αμαξίδιο.
Έχουν συμπληρωθεί 12 χρόνια από το ατύχημα που τραυμάτισε σοβαρά τον Γερμανό και ο ίδιος παραμένει υπό τη φροντίδα της οικογένειάς του, η οποία είναι δίπλα του όλο αυτό το διάστημα.
Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα, ο Σουμάχερ μετακινείται στο σπίτι του στη Μαγιόρκα και στην Ελβετία με αναπηρικό αμαξίδιο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Κορίνα.
Πέρα από τη φροντίδα της οικογένειάς του, φυσικά την κατάσταση του Σουμάχερ παρακολουθεί ιατρικό επιτελείο και νοσηλευτές 24 ώρες το 24ωρο, οι οποίοι προσπαθούν να διασφαλίσουν – όσο το δυνατόν γίνεται- τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του.
Τι αναφέρει άτομο που βρίσκεται κοντά στο Σουμάχερ
«Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι καταλαβαίνει κάποια από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι όλα», αναφέρει άτομο που ανήκει στον στενό οικογενειακό κύκλο του Σουμάχερ.
