Με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός: Ο Λεβαδειακός έχει τις διπλάσιες πιθανότητες για τα play offs (pic)
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση πλέον, καθώς ο Λεβαδειακός έχει διπλάσιες πιθανότητες για την είσοδο στα play offs από τους Πράσινους.
Ο Λεβαδειακός «καλπάζει» τη φετινή σεζόν και σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Βοιωτοί έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό να προκριθούν στα Play Offs της Super League, καθώς ο υπερυπολογιστής τους δίνει το ποσοστό 60,2%.
Από την άλλη, οι Πράσινοι σύμφωνα με το FMD έχουν μόλις 38% πιθανότητες να προκριθούν στα play offs της εγχώριας διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Λεβαδειακός αναδείχθηκε εχθές (26/1) ισόπαλος με τον Άρη και βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League με 35 βαθμούς.
Μία θέση πιο χαμηλά, στην πέμπτη, φιγουράρει ο Παναθηναϊκός με 26 βαθμούς μετά το νέο κάζο με τον Ατρόμητο και την ισοπαλία 0-0.
Όπως προβλέπει ο υπερυπολογιστής λοιπόν, ο Λεβαδειακός είναι το ακλόνητο φαβορί για τα Play Offs και οι Πράσινοι θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8 και θα διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa Conference League, αν δεν καταφέρουν να πάρουν το Κύπελλο.
Δείτε τις πιθανότητες που έχουν Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός
🇬🇷 Levadiakos and 🇬🇷 Panathinaikos both get an away draw this round, which further boosts Levadiakos’ chances to finish Top 4 (+6%)!
⌛️ Only 8 rounds left in the regular season!
🇬🇷 Super League — MD18 biggest shifts:
🏆 Title:
📈 +1% AEK (won 1–0 at Asteras)
📉 −1% PAOK… pic.twitter.com/sFsWOVhBVx
— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 25, 2026
