Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Πριν από λίγους μήνες ο Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε μια… ανάσα από τον θάνατο, έχοντας πέσει σε κώμα στο νοσοκομείο για 10 ημέρες, απόρροια μια επιπλοκής από την μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υπεβλήθη προκειμένου να ξεπεράσει την λευχαιμία από την οποία προσβλήθηκε.

Μερικές εβδομάδες αργότερα ο 34χρονος Ιταλός φόργουορντ δίνει υπόσχεση ότι στα τέλη Μαρτίου θα είναι σε θέση να μπει στο γήπεδο προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις!

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις που έκανε σε ιταλική τηλεόραση δήλωσε οτι υπολογίζει να μπει στο γήπεδο έως τις 20 Μαρτίου!

Θυμίζουμε πως ο Ιταλός διεθνής που δέχθηκε μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους όπως αποκάλθψε ο ίδιος, ανήκει στη Σάσαρι, ενώ έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο μπάσκετ παίζοντας, μεταξύ άλλων, σε Βαρέζε, Φενέρμπαχτσε, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια.

«Στόχος μου είναι να βρίσκομαι πίσω στο γήπεδο ως τις 20 Μαρτίου. Θα χειρουργηθώ στις 20 Φεβρουαρίου και σκοπεύω να επιστρέψω στα παρκέ μετά από έναν μήνα. Είμαι εδώ για να κερδίσω, οπότε είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Ελπίζω να αποσυρθώ όσο πιο αργά γίνεται. Όμως μετά απ’ όσα έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πια.

Ήμουν στο χείλος του θανάτου. Δεν λέω πως νιώθω ανίκητος, αλλά σχεδόν», ήταν τα λόγια του δίνοντας το ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν η ψυχή και η πίστη παραμένουν όρθιες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ακίλε Πολονάρα.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο με τις δηλώσεις του Πολονάρα