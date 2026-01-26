ΑΕΚ: Πότε θα εκτίσουν οι Γιόβιτς, Ρέλβας, Ρότα και Κοϊτά

Τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ συμπλήρωσαν κάρτες στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και θα απουσιάσουν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τους Γιόβιτς, Ρέλβας, Ρότα και Κοϊτά, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποφασίζει για τα παιχνίδια που θα χάσουν.

Οι δύο πρώτοι λοιπόν δηλώθηκαν να εκτίσουν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις 8 Φεβρουαρίου και οι άλλοι δύο στο εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό στις 22 Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά ήταν μονόδρομος η επιλογή καθώς τα άλλα δύο ματς σε αυτή την τετράδα αγώνων είναι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η ποδοσφαιρική ΑΕΚ δίπλα στην μπασκετική για το παιχνίδι με την Άλμπα

Δίπλα στην μπασκετική ομάδα το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ! Όπως έγινε γνωστό, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και οι παίκτες της Ένωσης θα βρεθούν την Τετάρτη (28/1, 19:00) στη «Sunel Arena» για το σπουδαίο παιχνίδι της «Βασίλισσας» με την Άλμπα Βερολίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του BCL.

Ένα κρίσιμο ματς όπου η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να κάνει το 2Χ2 μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Καρδίτσας και παράλληλα το μεγάλο βήμα για την πρωτιά στον όμιλο. Γι’ αυτό αναμένεται και πολύς κόσμος στο γήπεδο ώστε να βοηθήσει τους «κιτρινόμαυρους» να πετύχουν τον στόχο τους.

Όσον αφορά στην ποδοσφαιρική ομάδα, την Τετάρτη αναμένεται να υπάρξουν και δράσεις με πρωταγωνιστές τους παίκτες που θα βρεθούν στη «Sunel Arena».