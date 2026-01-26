Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.
Το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις εργαζόμενες και μία αγνοείται, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ουσιαστική παρέμβαση με τα εργατικά δυστυχήματα να καταγράφουν νέο ρεκόρ στη χώρα μας το 2025.
Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στα Τρίκαλα, «δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες».
«Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ» τόνισε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας ότι τα εργατικά δυστυχήματα αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα της κοινωνίας.
«Πονάει βαθιά να αναλογίζεται κανείς πως το 2025 έκλεισε με τον τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας. Αναρωτιέμαι, ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία;» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.
Όπως υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. «Μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα. Είναι χρέος μας να διαμορφώσουμε ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια για όλες και όλους, ώστε καμία ζωή να μη θυσιάζεται πια στον βωμό της κρατικής αδιαφορίας» συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
«Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους που σήμερα, για ακόμη μια φορά, θρηνούν την απώλεια δικών τους ανθρώπων» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του.
