Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

Με επικίνδυνο για την απλοϊκότητά του τρόπο προσεγγίζει η Μαρία Καρυστιανού (και) τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική, στην πρώτη παρέμβασή της. Με ανάρτησή της, ζητά ενημέρωση για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, ώστε να κρίνουν προφανώς αδιαμεσολάβητα οι Έλληνες πολίτες αν θα γίνει η συνάντηση, αφήνοντας αιχμές για εθνική προδοσία.

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

«Εθνική προδοσία»

Η Μαρία Καρυστιανού, με προφανή στόχο να χαϊδέψει τα αφτιά στα δεξιά της ΝΔ, δείχνει να θεωρεί μάλλον επικίνδυνο το διάλογο για τα ελληνοτουρκικά, ειδικά όταν βάζει στη ρητορική της θέμα «εθνικής προδοσίας».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού δεν λέει αν θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνομιλεί με την Τουρκία και να προσπαθεί να αποφεύγει αντί να δημιουργεί κρίσεις.

Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις αρχικές της δηλώσεις έχει δείξει εδώ και καιρό ότι δεν έχει διάθεση για προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με την Τουρκία, καθώς αυτό προϋποθέτει να μιλήσει για «συμβιβασμούς», που πρώτο το δικό της ακροατήριο δεν αντέχει.

Η ανάρτηση

Στον λογαριασμό της στο Χ, η Μαρία Καρυστιανού έκανε την εξής ανάρτηση:

«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντησή σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: «Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα». Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών. Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».