Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Ήταν Αύγουστος του 2015 όταν μια δημοπρασία του online οίκου Paddle8 θα έγραφε ιστορία στον κόσμο της μουσικής. Το έβδομο στούντιο άλμπουμ -και τελευταίο έως σήμερα- των Wu-Tang Clan Once Upon a Time in Shaolin θα πωλούνταν για 2 εκατομμύρια δολάρια, μετατρέποντάς το στο πιο ακριβό δίσκο όλων των εποχών. Και όχι άδικα…

Άλλωστε το Once Upon a Time in Shaolin ήταν ο πιο σπάνιος δίσκος που είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Τα μέλη της hip-hop κολεκτίβας, σε συνεργασία με τον Cilvaringz, συνεργάστηκαν για έξι χρόνια και κυκλοφόρησαν μόλις μια κόπια του άλμπουμ. Χωρίς αμφιβολία άξιζε κάθε δεκάρα.

Και στη δημιουργία αυτού του δίσκου μας μεταφέρει το ντοκιμαντέρ The Disciple, που πέρα από το Once Upon a Time in Shaolin μας βάζει και στον κόσμο του Cilvaringz – του ράπερ που ανακάλυψαν οι Wu-Tang Clan.

Ήταν το μακρινό 1997, όταν ο φανατικός θαυμαστής της hip-hop κολεκτίβας θα ανέβει μαζί τους στη σκηνή στο Άμεστερνταμ. Σύντομα, Wu-Tang Clan και Cilvaringz θα αρχίσουν να συνεργάζονται και το 2007 θα τους έρθει η ιδέα: να φτιάξουν ένα one of the kind δίσκο, καθώς είχαν απογοητευτεί από τον ευτελισμό της μουσικής μέσα από το διαδίκτυο και τις streaming πλατφόρμες.

Το Once Upon a Time in Shaolin θα χρειαστεί έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί, η ασημένια θήκη του ήταν μοναδική, ωστόσο η ιστορία που ακολούθησε την πώλησή του εκτόξευσε τον μύθο του.

Τον Δεκέμβριο του 2015 θα αποκαλυφθεί ότι αυτός που έδωσε τα 2 εκατ. δολάρια για την αγορά του ήταν ο Μάρτιν Σκρέλι – ή αλλιώς ο πιο μισητός άνθρωπος του πλανήτη. Ο CEO της Turing Pharmaceuticals είχε εκτοξεύσει τις τιμές των φαρμάκων του, προκαλώντας αντιδράσεις και αναγκάζοντας τις Αρχές να προβούν σε ελέγχους.

Οι Wu-Tang Clan θα προσπαθήσουν να ακυρώσουν την πώληση του δίσκου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά ο Σκρέλι θα αναγκαστεί να πουλήσει μόνος του το Once Upon a Time in Shaolin.

Το ντοκιμαντέρ της Γιοχάνα Νατασεγκάρα, που έκανε πρεμιέρα στο Sundance festival, παρακολουθεί την πορεία του πιο σπάνιου δίσκου του κόσμου – από την δημιουργία του, μέχρι τις συνεχόμενες μεταπωλήσεις του.

‘The Disciple’ Review: Amusing Tale of How a Hip-Hop Protege Led the Wu Tang Clan Into a Deal With the Devil for the World’s Rarest Album https://t.co/hWR2fjUTSE — Variety (@Variety) January 23, 2026

Τα εννέα πραγματικά μέλη της συλλογικότητας Wu Tang Clan δεν έδωσαν συνεντεύξεις για το ντοκιμαντέρ και οι απόψεις τους ακούγονται μόνο σε αρχειακές συνεντεύξεις. Ωστόσο έχουν δώσει τις «ευχές» τους για την κυκλοφορία του φιλμ – άλλωστε ο RZA είναι ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς του.