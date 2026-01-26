«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η Ντιάν Φόσεϊ δεν ήταν η πιο προφανής επιλογή για να ηγηθεί της μεγαλύτερης και πιο λεπτομερούς μελέτης που έχει γίνει μέχρι σήμερα για τους ορεινούς γορίλες. Κατ’ αρχάς, δεν ήταν εκπαιδευμένη ζωολόγος, αλλά εργοθεραπεύτρια. Επίσης, έπασχε από πνευμονική νόσο (εμφύσημα) και είχε φοβία για τα ύψη, δύο πράγματα που δεν ήταν ιδανικά για να εργάζεται σε αραιό αέρα σε απομακρυσμένες ορεινές πλαγιές.

Οι γορίλες βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο

Όμως, αυτό που της έλειπε σε εμπειρογνωμοσύνη, το αναπλήρωνε με την αποφασιστικότητά της και τη βαθιά αγάπη της για τα ζώα. Όταν μετακόμισε το 1967, σε ηλικία 35 ετών, από τις ΗΠΑ στα βουνά του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Ρουάντα, ίδρυσε το Ερευνητικό Κέντρο Karisoke.

Δεν της πήρε πολύ χρόνο να συνειδητοποιήσει ότι οι γορίλες εκεί βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο βιότοπός τους συρρικνωνόταν και οι λαθροθήρες αποτελούσαν μια αυξανόμενη απειλή. Η σχέση της Φόσεϊ με τα ζώα θα ξεπερνούσε κατά πολύ την παρατήρηση. Θα αγωνιζόταν για να τα σώσει από την εξαφάνιση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Dian Fossey Gorilla Fund (@savinggorillas)

Τα πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Φόσεϊ επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Αφρική το 1963, όπου συνάντησε τον διάσημο Κενυάτη-Βρετανό παλαιοανθρωπολόγο καθηγητή Λούις Λίκι. Έχοντας αποδείξει ότι η ανθρώπινη ζωή ξεκίνησε στην Αφρική, ο Λίκι πίστευε ότι η παρατήρηση των πρωτευόντων θηλαστικών στο φυσικό τους περιβάλλον ήταν το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Είχε ήδη βοηθήσει μια άλλη γυναίκα ερευνήτρια, την Τζέιν Γκούντολ, να ξεκινήσει μακροχρόνιες μελέτες για τους χιμπατζήδες και ήθελε να κάνει κάτι παρόμοιο για τους γορίλες.

Η θεωρία του ήταν ότι οι γυναίκες χωρίς επιστημονική κατάρτιση ήταν οι πιο κατάλληλες για τη μελέτη των πιθήκων, καθώς, σύμφωνα με ένα προφίλ της Φόσεϊ στο Vanity Fair του 1986, πίστευε ότι θα ήταν «αμερόληπτες ως προς τη συμπεριφορά» που παρατηρούσαν, λιγότερο απειλητικές από τους άνδρες, αλλά και «πιο σκληρές και πιο επίμονες». Εκείνη την εποχή, λίγα ήταν γνωστά για τους γορίλες.

«Είμαι ένα άτομο με αναστολές και ένιωθα ότι και οι γορίλες είχαν κάποιες αναστολές. Έτσι, μιμήθηκα τη φυσική, φυσιολογική συμπεριφορά τους, όπως το να τρώνε, να μασούν κοτσάνια σέλινου ή να ξύνουν τον εαυτό τους»

Ήταν πραγματικά βίαια κτήνη, όπως απεικονίζονταν σε ταινίες όπως το Κινγκ Κονγκ;

Οι πρώτες έρευνες της Φόσεϊ απαιτούσαν υπομονή. Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γοριλών, άρχισε να μιμείται τη συμπεριφορά τους. Το 1984, δήλωσε στο πρόγραμμα Woman’s Hour του BBC: «Είμαι ένα άτομο με αναστολές και ένιωθα ότι και οι γορίλες είχαν κάποιες αναστολές. Έτσι, μιμήθηκα τη φυσική, φυσιολογική συμπεριφορά τους, όπως το να τρώνε, να μασούν κοτσάνια σέλινου ή να ξύνουν τον εαυτό τους».

Έπρεπε να μάθει γρήγορα τα μαθήματά της. «Έκανα ένα λάθος χτυπώντας το στήθος μου στην αρχή… γιατί με το χτύπημα του στήθους μου έδειχνα στους γορίλες ότι ήμουν ανήσυχη, όπως και αυτοί μου έδειχναν ότι ήταν ανήσυχοι όταν χτυπούσαν το στήθος τους».

Αντ’ αυτού, έμαθε να μιμείται τους «ήχους ικανοποίησης» τους, που μοιάζουν με ρέψιμο. Δείχνοντας πώς θα έκανε έναν ήχο σαν γορίλα, πρόσθεσε: «Δεν θα ήταν ωραίο αν οι άνθρωποι μπορούσαν να περάσουν τη ζωή τους ρευόμενοι αντί να μαλώνουν;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gorilla Trekking in Rwanda (@gorillatrekkinginrwanda)

Στο ίδιο ύψος με τους γορίλες

Η Φόσεϊ έμαθε να επικοινωνεί με τους γορίλες, φροντίζοντας να μην στέκεται ποτέ ψηλότερα από αυτούς: «Όταν πλησιάζω μια ομάδα, το κάνω περπατώντας με τα γόνατα, όπως περπατούν οι γορίλες, ώστε να είμαι στο ίδιο ύψος. Εξάλλου, έχω ύψος 1,80 μ. Αλλά όταν στέκομαι όρθια, δεν ξέρουν αν θα τους επιτεθώ ή αν θα τους κυνηγήσω ή τι θα κάνω».

Μετά από χρόνια που κέρδισε την εμπιστοσύνη των γορίλλων, τους είχε συνηθίσει στην παρουσία της και της επέτρεπαν να κάθεται δίπλα τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Είχε καταρρίψει τον μύθο ότι οι γορίλλες είναι βίαια πλάσματα.

Η συνάντηση με τον Ντέιβιντ Άτενμπορο

Το 1979, ο κόσμος παρακολούθησε το έργο της Φόσεϊ στην πράξη μέσω της πρωτοποριακής σειράς φυσικής ιστορίας του Ντέιβιντ Άτενμπορο για το BBC, Life on Earth. Εκείνη την εποχή, οι ορεινοί γορίλες ήταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Η συνάντηση αυτή με μια οικογένεια γοριλλών έχει από τότε γίνει μια από τις πιο διάσημες σκηνές στην ιστορία της τηλεόρασης. Καθώς ο Ατένμπορο κάθεται περιτριγυρισμένος από αυτά τα «ευγενικά και ήρεμα πλάσματα», λέει με απαλό τόνο: «Υπάρχει περισσότερη σημασία και αμοιβαία κατανόηση στην ανταλλαγή μιας ματιάς με έναν γορίλα από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο ζώο γνωρίζω… Βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που τον βλέπουν και αυτοί».

Προσθέτει: «Αν υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να ξεφύγουμε από την ανθρώπινη κατάσταση και να ζήσουμε με φαντασία στον κόσμο ενός άλλου πλάσματος, αυτή θα ήταν με τον γορίλα».

Η Φόσεϊ δεν ήταν μόνο πολύ άρρωστη με λοίμωξη στο στήθος, αλλά βρισκόταν και σε βαθιά θλίψη επειδή ο αγαπημένος της γορίλας, ο Ντίτζιτ, είχε δολοφονηθεί από λαθροθήρες

Το εξελικτικό πλεονέκτημα των αντίχειρων τους

Στο αναδρομικό ντοκιμαντέρ του BBC του 2007 Gorillas Revisited με τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, παραδέχτηκε ότι αρχικά θεωρούσε υπερβολικά φιλόδοξο το σχέδιο να κινηματογραφήσει τα ζώα για να δείξει το εξελικτικό πλεονέκτημα των αντίχειρων τους (που τους επιτρέπει να πιάνουν αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των κλαδιών, με ασφάλεια).

Είπε: «Οι ορεινοί γορίλες ζουν σε υψόμετρο 3.000 μέτρων, στα ηφαίστεια Virunga, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους πλησιάσει κανείς. Για να φτάσουμε σε αυτά θα έπρεπε να μεταφέρουμε όλο τον κινηματογραφικό μας εξοπλισμό σε πλαγιές 45 μοιρών μέσα από πυκνή ζούγκλα.

»Και το πιο προβληματικό από όλα ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τα κινηματογραφήσουμε χωρίς τη βοήθεια της Νταϊάν Φόσεϊ – της μόνης ανθρώπου στον κόσμο που τα μελετούσε στη φύση».

Η δολοφονία του Ντίτζιτ

Όταν έφτασαν στη ζούγκλα, ο τότε βοηθός της Φόσεϊ, ο Ίαν Ρέντμοντ, ένας νεαρός ερευνητής από την Αγγλία, τους είπε ότι είχε άσχημα νέα. Η Φόσεϊ δεν ήταν μόνο πολύ άρρωστη με λοίμωξη στο στήθος, αλλά βρισκόταν και σε βαθιά θλίψη επειδή ο αγαπημένος της γορίλας, ο Ντίτζιτ, είχε δολοφονηθεί από λαθροθήρες.

Είχαν σκοτώσει τον 12χρονο ασημένιο γορίλα με δόρατα, καθώς προσπαθούσε να υπερασπιστεί την οικογένειά του. Πήραν το κεφάλι και τα χέρια του και άφησαν το υπόλοιπο σώμα, επειδή οι άνθρωποι στη Ρουάντα δεν τρώνε γορίλες – δεν είναι μέρος της Αφρικής όπου το κρέας γορίλας είναι δημοφιλές.

«Ο μόνος λόγος που σκοτώθηκε ήταν ότι οι ξένοι αγόραζαν κομμάτια για σουβενίρ» είπε ο Ρέντμοντ.

Σε ένα άρθρο του 1981 στο National Geographic, η Φόσεϊ έγραψε: «Για μένα, αυτή η δολοφονία ήταν πιθανώς το πιο θλιβερό γεγονός σε όλα τα χρόνια που μοιράστηκα την καθημερινή ζωή των ορεινών γοριλών».

«Αν υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να ξεφύγουμε από την ανθρώπινη κατάσταση και να ζήσουμε με φαντασία στον κόσμο ενός άλλου πλάσματος, αυτή θα ήταν με τον γορίλα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @unownedspaces

Οι αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις της

Παρά την αγωνία της, η Φόσεϊ υπολόγισε ότι η κινηματογράφηση των γοριλών θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση της κατάστασής τους και συμφώνησε να επιτρέψει στην ομάδα του BBC να κινηματογραφήσει όπως είχε προγραμματιστεί.

Χάρη σε αυτήν, κατάφεραν να τραβήξουν εκπληκτικές εικόνες. Ο Ρέντμοντ δήλωσε στο BBC: «Αυτό ήταν το δώρο που η Νταϊάν έδωσε στον κόσμο: την τεχνική να κερδίζει την εμπιστοσύνη των εντελώς άγριων γοριλών».

Ωστόσο, η Φόσεϊ απορροφήθηκε τόσο πολύ από τον αγώνα της να σώσει τους αγαπημένους της γορίλες από τους λαθροθήρες, που αυτό επισκίασε μέρος της υπόλοιπης δουλειάς της. Υπάρχουν αναφορές ότι συνέλαβε και ανέκρινε εισβολείς και ότι έκαψε ακόμη και το σπίτι ενός λαθροθήρα.

«Εμπόδιζε ορισμένα άτομα να βγάλουν λεφτά. Είτε επειδή έβγαζαν χρήματα από το παράνομο εμπόριο κρέατος ζώων της ζούγκλας, είτε από το λαθρεμπόριο χρυσού, είτε από τις φιλοδοξίες κάποιου να μετατρέψει το Karisoke σε τουριστικό καταυλισμό»

Η κατάσταση ξέφυγε

Η Φόσεϊ αγόρασε μάσκες και προσποιήθηκε ότι χρησιμοποιούσε μαύρη μαγεία για να κάνει μερικούς προληπτικούς ντόπιους να πιστέψουν ότι ήταν μάγισσα. Σύμφωνα με έναν πρώην συνάδελφό της, η προστασία των γοριλών ήταν «η αποστολή της ζωής της», αλλά αυτό το πάθος είχε κάνει τη συνεργασία μαζί της δύσκολη.

«Νομίζω ότι έγινε όλο και πιο ασταθής και σχεδόν άρχισε να θεωρεί την επιστημονική έρευνα χάσιμο χρόνου, όταν το μόνο που ήθελε πραγματικά να κάνει ήταν να καταπολεμήσει το λαθροθηρία» δήλωσε η Δρ Κέλι Στιούαρτ στο πρόγραμμα Witness History του BBC το 2014.

Γορίλες στην Ομίχλη

Αν και η Φόσεϊ είχε τους επικριτές της, δεν υπάρχει αμφιβολία για τη συμβολή της στην προώθηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την κατάσταση των ορεινών γοριλλών.

Το 1983, το best-seller βιβλίο της Gorillas in the Mist (Γορίλες στην Ομίχλη) προσέλκυσε την προσοχή του Χόλιγουντ και ξεκίνησε η παραγωγή μιας ταινίας για τη ζωή της στη ζούγκλα. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να δει πώς οι προσπάθειές της άνοιξαν το δρόμο για την επιτυχία στην αναχαίτιση της μείωσης του πληθυσμού τους.

Τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου 1985, η Φόσεϊ δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην καλύβα της στο Karisoke.

«Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αλλά ταυτόχρονα, νομίζω ότι οι άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τη Νταϊάν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, επειδή είχε πολλούς εχθρούς», δήλωσε η Κέλι Στιούαρτ στο BBC.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Suha Derbent (@suhaderbent)

«Κανείς δεν αγαπούσε τους γορίλες περισσότερο»

Το ερώτημα ποιος την σκότωσε δεν έχει διαλευκανθεί. Τον Δεκέμβριο του 1986, ένα δικαστήριο της Ρουάντα έκρινε τον τότε ερευνητικό βοηθό της Φόσεϊ, Γουέιν Μαγκουάιρ, ένοχο για τη δολοφονία της και τον καταδίκασε σε θάνατο δια απαγχονισμού ερήμην, καθώς είχε διαφύγει στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 1986.

Ο ίδιος πάντα υποστήριζε ότι ήταν αθώος. Ο Εμμανουέλ Ρουερεκάνα, ένας ντόπιος υπάλληλος στο Karisoke, είχε επίσης κατηγορηθεί για τη δολοφονία της – με την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι αυτός και ο Μαγκουάιρ ήταν καλοί φίλοι – αλλά αναφέρθηκε ότι κρεμάστηκε στο κελί του τον Αύγουστο του 1986.

Ο Ίαν Ρέντμοντ είπε: «Εμπόδιζε ορισμένα άτομα να βγάλουν λεφτά. Είτε επειδή έβγαζαν χρήματα από το παράνομο εμπόριο κρέατος ζώων της ζούγκλας, είτε από το λαθρεμπόριο χρυσού, είτε από τις φιλοδοξίες κάποιου να μετατρέψει το Karisoke σε τουριστικό καταυλισμό και να βγάλει πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο».

Η Ντιάν Φόσεϊ θάφτηκε σε έναν τάφο στα βουνά Βιρούνγκα, στο ίδιο νεκροταφείο που είχε δημιουργήσει για τους γορίλες φίλους της, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου της Ντίτζιτ. Στην ταφόπλακά της αναγράφεται: «Κανείς δεν αγαπούσε τους γορίλες περισσότερο».

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: worldanimalday.org.uk