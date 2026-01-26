Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ: Η 14χρονη ηθοποιός που εισβάλλει στο σκοτεινό σύμπαν του Ρόμπερτ Έγκερς
Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ ξεχωρίζει για το ταλέντο της.
Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ, η νεαρή Ιρλανδο-Αγγλίδα ηθοποιός που έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία «Hamnet» της Κλόι Ζάο εξασφάλισε έναν υποστηρικτικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «Werwulf» του Ρόμπερτ Έγκερς.
Ποιοι συμπληρώνουν το καστ
Η 14χρονη ανερχόμενη ηθοποιός θα εμφανιστεί στην παραγωγή της Focus Features δίπλα στους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (Lily-Rose Depp), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Ραλφ Άινεσον (Ralph Ineson).
Το φιλμ, το οποίο ξεκίνησε γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο φθινόπωρο, διαδραματίζεται στην Αγγλία του 13ου αιώνα.
Τι θα δούμε στην ιστορία
Η πλοκή ακολουθεί ένα μυστηριώδες πλάσμα που παραμονεύει στην περιοχή, καθώς η τοπική λαϊκή παράδοση μετατρέπεται σε μια τρομακτική πραγματικότητα.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στα τέλη Δεκεμβρίου.
Ο Έγκερς συνεργάζεται ξανά με τους πρωταγωνιστές του «Nosferatu», ενώ οι Νταφόε και Άινεσον έχουν εμφανιστεί και σε παλαιότερες ταινίες του σκηνοθέτη, όπως το «The Lighthouse» και το «The Witch» αντίστοιχα.
ΗΜπόντι Ρέι Μπρέθνακ, η οποία υποδύθηκε τη Susanna (κόρη του Ουίλιαμ Σαίξπηρ) στο «Hamnet», πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Τζέισον Στέιθαμ (Jason Statham) στο θρίλερ δράσης «Shelter», σε σκηνοθεσία του Ρικ Ρόμαν Γουό (Ric Roman Waugh).
Επιπλέον, εξασφάλισε τον ρόλο της Margaret Dashwood στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «Sense and Sensibility» από τη Focus Features, όπου πρωταγωνιστούν οι Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), Κατρίνα Μπαλφ (Caitríona Balfe) και Τζορτζ ΜακΚάι (George MacKay), όπως αναφέρει το Deadline
