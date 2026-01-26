Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Το takeaway κρύβει παγίδες, αλλά μας φτιάχνει τη διάθεση
Έρευνα 26 Ιανουαρίου 2026, 06:30

Το takeaway κρύβει παγίδες, αλλά μας φτιάχνει τη διάθεση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, στο τέλος μιας κακής ημέρας το takeaway μπορεί να μας ανεβάσει τη διάθεση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Μετά από μια αγχωτική μέρα στη δουλειά, μπορεί να αισθανθείτε την ανάγκη να πιείτε ένα ποτήρι κρασί, να κάνετε ένα ζεστό μπάνιο ή να απολαύσετε την αγαπημένη σας σοκολάτα. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να αισθανθείτε καλύτερα, επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, έχουν μια διαφορετική πρόταση: το takeaway.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας τους μελέτης, το να παραγγέλνει κανείς φαγητό για το σπίτι, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ανέβει ψυχολογικά αν η μέρα ήταν γεμάτη προκλήσεις. Βέβαια, και σούπερ να πήγε η μέρα, πάλι το takeaway φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για να το… γιορτάσουμε, όπως χαρακτηριστικά διαπίστωσαν οι ερευνητές.

«Το takeaway έχει διπλό όφελος: και απολαμβάνουμε το γεύμα που μας αρέσει και δεν μπαίνουμε στον κόπο να μαγειρέψουμε, όπως κάνουμε καθημερινά. Για πολλούς, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός είτε μετά από μια ανέλπιστα καλή είτε μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στην εργασία», δήλωσε η Δρ Σουζάνα Φόρουντ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Takeaway και διάθεση: Λεπτομέρειες της μελέτης

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές επιχείρησαν να κατανοήσουν το πώς οι περισσότεροι επιλέγουμε να ανταμείψουμε ή να παρηγορήσουμε τον εαυτό μας μετά από μια καλή ή μια κακή, αντίστοιχα, μέρα.

«Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, είτε σε μια επιτυχία είτε σε μια απογοήτευση», εξήγησε η Δρ Φόρουντ.

«Η κατανόηση αυτών των συμπεριφορών είναι σημαντική καθώς η διαχείριση της ψυχικής υγείας μας σε καθημερινή βάση αποτελεί ένα πολύτιμο μέρος της ευημερίας μας. Το να κάνουμε “δώρο στον εαυτό μας” μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, από την κατανάλωση φαγητού μέχρι την ακρόαση μουσικής και την άθληση. Κι ενώ όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να καλύψουν τις συναισθηματικές μας ανάγκες, έχουν διαφορετικές συνέπειες στην υγεία μας», πρόσθεσε η ίδια.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η επιστημονική ομάδα ζήτησε από 280 συμμετέχοντες να φανταστούν μια καλή, μια κακή ή μια μέτρια μέρα στη δουλειά.

Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να επιλέξουν ποια από τις πέντε επιλογές “δώρου στον εαυτό τους” θα ήταν πιο πιθανό να απολαύσουν. Οι πέντε επιλογές περιλάμβαναν: ένα ποτό, takeaway φαγητό, μια σοκολάτα, ένα ζεστό μπάνιο ή μια διαδικτυακή αγορά.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που φαντάστηκαν μια κακή μέρα στη δουλειά ήταν πολύ πιο πιθανό να ανταμείψουν τον εαυτό τους με takeaway, ένα ποτό, ένα αφρόλουτρο ή μια σοκολάτα, σε σύγκριση με αυτούς που φαντάστηκαν μια «αδιάφορη» μέρα.

Ωστόσο, το takeaway ήταν στις κορυφαίες επιλογές. Το φαγητό για το σπίτι ήταν η μόνη απόλαυση που ικανοποίησε τους συμμετέχοντες που φαντάστηκαν τόσο μια καλή όσο και μια κακή μέρα στη δουλειά.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διαδικτυακές αγορές δεν θεωρούνται μια ιδιαίτερη απόλαυση, καθώς οι άνθρωποι ήταν εξίσου πιθανό να τις επιλέξουν μετά από μια μέτρια μέρα.

«Η μελέτη μας εξέτασε μόνο πέντε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Στην πραγματική ζωή, ο καθένας έχει την προσωπική του προτίμηση και είναι πιθανό να επιλέξει κάτι που είναι καλό τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία», είπε η Δρ. Φόρουντ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μελέτη ως δικαιολογία για να παραγγείλετε απόψε, να σημειωθεί ότι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η επιλογή δεν είναι πάντα η καλύτερη!

«Ορισμένες επιλογές ενέχουν κινδύνους. Η κατανάλωση έτοιμου φαγητού, σοκολάτας και αλκοολούχων ποτών, έχει συνδεθεί με προβλήματα υγείας, οπότε πρέπει να προσέχετε», κατέληξαν οι ειδικοί.

* Πηγή: Vita

