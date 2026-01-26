Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πολιτικός Ντελέζ
Language & Books 26 Ιανουαρίου 2026, 13:00

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

«Έχουμε λοιπόν την εντύπωση πως κάνουμε πολιτική ακόμη και όταν μιλάμε για μουσική, για δέντρα ή για πρόσωπα. Για κάθε συγγραφέα τίθεται το ερώτημα του αν γνωρίζει πως υπάρχουν και άλλοι που χρειάζονται, έστω και λίγο, τη δουλειά του, στη δική τους δουλειά, στη δική τους ζωή και στα δικά τους σχέδια». Με αυτόν τον τρόπο περιέγραφε ο Ζιλ Ντελέζ τον χαρακτήρα της θεωρητικής εργασίας που ανέλαβαν από κοινού με τον Φελίξ Γκουαταρί, σε μια συνέντευξη το 1980, λίγο μετά την κυκλοφορία των «Χιλίων Πλατωμάτων», θέλοντας να υπογραμμίσει τον ούτως ή άλλως πολιτικό χαρακτήρα της συγγραφής.

Από όλους τους συγγραφείς του κύματος της κριτικής γαλλικής σκέψης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ντελέζ φάνταζε πάντα σχετικά λιγότερο «στρατευμένος». Συνέβαλε σε αυτό και η θεματολογία των έργων του, τουλάχιστον μέχρι την εκκίνηση της συνεργασίας του με τον Φελίξ Γκουαταρί. Όμως, αυτό δεν αναιρεί ότι η σκέψη του ήταν βαθιά πολιτική. Αυτό μας υπενθυμίζει η πολύ πρόσφατη έκδοση και στα ελληνικά, σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπουντά, που έχει αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην μετάφραση έργων του Ντελέζ στα ελληνικά, της συλλογής κειμένων του Ντελέζ με τίτλο «Δύο καθεστώτα τρελών. Κείμενα και συνεντεύξεις 1975-1995», από τις εκδόσεις Εκκρεμές.

Η σύντομη μορφή των περισσότερων κειμένων, συνδυασμένη με χαρακτηριστική πυκνότητα, έρχεται να υπογραμμίσει τον πάντα παρεμβατικό χαρακτήρα των κειμένων του Ντελέζ, ιδίως σε εκείνη την περίοδο. Δείχνουν έτσι ότι όλο αυτό το ιδιότυπο σύμπαν του Ντελέζ, με τις ροές, τις γραμμές διαφυγής, τις «πολεμικές μηχανές», τις επιφάνειες και τις πτυχώσεις, τις εδαφικοποιήσεις και απεδαφικοποιήσεις, είναι πάντα ένας στοχασμός πολιτικός για το πώς εμμενείς κοινωνικές δυναμικές και δυνητικότητες μπορούν να διαρρήξουν μια πραγματικότητα που ολοένα περισσότερο δομείται από τις ροές και συσσωρεύσεις του κεφαλαίου και τη διαρκή επέκταση των δικτύων κρατικής κυριαρχίας και έτσι να διαμορφώσουν «νέες σχέσεις με το σώμα, με τον χρόνο, τη σεξουαλικότητα, το περιβάλλον, την κουλτούρα, τη δουλειά…». Ως ένα βαθμό, με αυτά τα σύντομα κείμενα ο Ντελέζ κάνει αυτό που ο ίδιος είχε παρατηρήσει για τη σημασία που έδινε ο Ντελέζ στις συνεντεύξεις: «δεν οφείλεται στο ότι του άρεσαν οι συνεντεύξεις, οφείλεται στο ότι χάραζε αυτές τις γραμμές πραγμάτωσης, που ζητούσαν έναν άλλο τρόπο έκφρασης, διαφορετικό από τις αφομοιώσιμες γραμμές των μεγάλων βιβλίων».

Γραμμένα σε μια περίοδο που η θεωρητική ενασχόληση του Ντελέζ αρθρώνεται γύρω από το σχήμα της σχιζοανάλυσης, που επεξεργάστηκαν μαζί με τον Γκουαταρί, που αποτελεί ταυτόχρονα μια πολεμική κατά της ψυχανάλυσης, καθώς η τελευταία «εμποδίζει κάθε παραγωγή επιθυμίας», αλλά και ένα στοχασμό της καπιταλιστικής εξουσίας, στην πιο διάχυτη μορφή της, και των νομαδικών αντιστάσεων σε αυτή, τα κείμενα του τόμου αποτυπώνουν την ιδιαίτερη μαχητική πολιτική ευαισθησία του Ντελέζ: είτε πρόκειται για την αντίσταση στην αντιτρομοκρατική παράκρουση που θα οδηγήσει στη σύλληψη, δίωξη και φυλάκιση του Τόνι Νέγκρι (ο τόμος περιλαμβάνει και τον πρόλογο του Ντελέζ στην «Άγρια ανωμαλία», το βιβλίο που έγραψε ο Νέγκρι για τον Σπινόζα στη φυλακή), είτε πρόκειται για τον αγώνα των Παλαιστινίων. «Το τεράστιο χρέος που η Ευρώπη είχε προς τους Εβραίους δεν άρχισε να το πληρώνει, αλλά έκανε να το πληρώνει ένας αθώος λαός οι Παλαιστίνιοι», γράφει όταν ξεσπά η πρώτη Ιντιφάντα, για να συμπληρώσει: «Αυτά που ρίχνουν οι Παλαιστίνιοι είναι οι δικές τους πέτρες, οι ζωντανές πέτρες της δικής τους χώρας».

«Οι μεγάλοι διανοητές είναι λίγο σεισμικοί, δεν εξελίσσονται, αλλά προχωρούν με κρίσεις και με τραντάγματα», σημειώνει κάπου για τον Φουκώ, όμως ίσχυε και για τον ίδιο. Και ο σκοπός της διανοητικής εργασίας είναι τελικά να κάνει αυτό που κάνει ο Μπουλέζ στη μουσική: «να κάνεις ακουστές δυνάμεις που δεν είναι ακουστές από μονές τους», κάτι που για τη φιλοσοφία σημαίνει μια σκέψη αδιανόητη και αδύνατη, «να κάνεις αντικείμενα σκέψης, με τη βοήθεια ενός πολύπλοκου υλικού, δυνάμεις που δεν είναι αντικείμενα σκέψης». Και αυτό είναι κάτι που το εφαρμόζει στη διαρκή ανάγνωση που κάνει άλλων φιλοσόφων, ανάγνωση ταυτόχρονα ακριβή και ιδιοσυγκρασιακή. Για τον Ντελέζ, «το να σκέφτεσαι είναι να δημιουργείς» και αυτό ίσως αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη διανοητική περιπέτειά του, τις αναγνώσεις (και συνειδητές παραναγνώσεις σε κάποιες περιπτώσεις) που κάνει, τον διαρκή εννοιολογικό αλλά ακόμη και μορφικό πειραματισμό. Γιατί εάν έχει νόημα να σκεφτόμαστε είναι ακριβώς για να προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτό που ταυτόχρονα είναι και δεν είναι, αυτό που φαντάζει μη υπαρκτό στη σημερινή διάταξη των πραγμάτων αλλά ταυτόχρονα αποτελεί εμμενή δυνατότητα. Και αυτό εξηγεί τη διαρκή εννοιολογική δημιουργικότητα που για τον Ντελέζ σφραγίζει κάθε αυθεντική φιλοσοφία.

Ουσιαστικά η πρόκληση είναι να στοχαστούμε το υπερβατικό μέσα στην ίδια την εμμένεια («η υπερβατικότητα είναι πάντα το δημιούργημα της εμμένειας»), να στοχαστούμε το νέο, την αλλαγή, τη δημιουργία, μέσα σε αυτό που πάντα ήδη υπάρχει και όχι σε κάποιο επέκεινα, στις ενικότητες, τα συμβάντα και τις πολλαπλότητες που αυτό το πεδίο εμμένειας περιλαμβάνει. Όπως σημειώνει στο τελευταίο κείμενο που δημοσίευσε λίγους μήνες πριν την αυτοκτονία του στις 4 Νοεμβρίου 1995: «Τι είναι η εμμένεια; Μια ζωή…». Και αυτό γιατί «μια ζωή περιέχει μόνο τα δυνάμει. Είναι φτιαγμένη με δυνητικότητες, συμβάντα και ενικότητες. Αυτό που ονομάζεται “δυνητικότητα” δεν είναι κάτι από το οποίο λείπει η πραγματικότητα, αλλά κάτι που εμπλέκεται σε μια διαδικασία ενεργοποίησης […] Το εμμενές συμβάν υλοποιείται σε μια κατάσταση πραγμάτων και σε μια βιωματική κατάσταση που το κάνουν να έρθει».

Και ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό πολιτικό συμβάν για εκείνη της γενιά; Ο Μάης του 1968. Γράφει ο Ντελέζ μαζί με τον Γκουαταρί: «ο Μάης αποτέλεσε ένα φαινόμενο διορατικότητας […] είναι σαν η κοινωνία να είδε μεμιάς και να συνειδητοποίησε το ανυπόφορο που περιείχε και ταυτόχρονα τη δυνατότητα για κάτι διαφορετικό. Είναι ένα συλλογικό φαινόμενο του τύπου: «το δυνατό [possible] γιατί αλλιώς ασφυκτιώ». Η δυνατότητα δεν προϋπάρχει του συμβάντος, δημιουργείται από το συμβάν. Είναι θέμα ζωής. Τα συμβάντα δημιουργούν μια νέα ύπαρξη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Books
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο