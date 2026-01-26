science
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Σμήνη ΑΙ» που παρεισφρέουν στα social media, η νέα απειλή για τη δημοκρατία
Τεχνολογία 26 Ιανουαρίου 2026, 15:23

«Σμήνη ΑΙ» που παρεισφρέουν στα social media, η νέα απειλή για τη δημοκρατία

Σμήνη από bot που υποδύονται τους ανθρώπους απειλούν να χειραγωγήσουν το δημόσιο διάλογο και να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση κοινωνικής ομοφωνίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

H πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σύντομα θα επιτρέπει σε κακόβουλους παράγοντες να εξαπολύουν «σμήνη» από κακόβουλα bot που παρεμβαίνουν στον δημόσιο διάλογο και απειλούν τη δημοκρατία, προειδοποιεί ομάδα κορυφαίων ειδικών.

Η ακτιβίστρια της ελευθερίας του λόγου Μαρία Ρέσα, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στο περιοδικό Science, μαζί με ειδικούς του Χάρβαρντ, της Οξφόρδης, του Μπέρκλεϊ και του Γέιλ.

Ο συνδυασμός των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) που αναλαμβάνουν σύνθετες εργασίες επιτρέπει τη δημιουργία «κακόβουλων σμηνών ΑΙ», εικονικών χαρακτήρων που διαθέτουν μνήμη και αίσθηση της ταυτότητάς τους.

Υποκρινόμενοι τους ανθρώπους, οι χαρακτήρες αυτοί θα μπορούσαν εύκολα να παρεισφρήσουν στα social media, μιμούμενοι την κοινωνική δυναμική των online κοινοτήτων, με στόχο να προωθήσουν ανυπόστατα αφηγήματα και να χειραγωγήσουν το δημόσιο διάλογο.

Πλαστή ομοφωνία

Η παραπληροφόρηση στη διάρκεια προεκλογικών περιόδων δεν είναι το μόνο ρίσκο, προειδοποιούν οι ερευνητές. Ανησυχούν ότι οι καμπάνιες επηρεασμού της κοινής γνώμης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της ομοφωνίας για σημαντικά πολιτικά ή κοινωνικά θέματα, μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας που προωθεί εκλογικά ή άλλα συμφέροντα.

Τα σμήνη ΑΙ θα ήταν δύσκολο να γίνουν αντιληπτά, χάρη στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται στη ροή της συζήτησης και να παράγουν διαφορετικά μηνύματα ανάλογα με τις συνθήκες, προειδοποιεί η μελέτη. Ήδη, ορισμένα μοντέλα ΑΙ έχουν μάθει να χρησιμοποιούν εκφράσεις αργκό ή να δημοσιεύουν αναρτήσεις σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους.

Δεδομένου ότι ο έλεγχος κάθε ανάρτησης ξεχωριστά δεν θα αρκούσε για την ανίχνευση εκστρατειών παραπληροφόρησης, οι ερευνητές ζητούν την ανάπτυξη συστημάτων που ανιχνεύουν τη συντονισμένη συμπεριφορά των bot στα κοινωνικά δίκτυα.

Ζητούν επίσης stress test στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Επιρροής ΑΙ, στο οποίο θα συμμετέχουν ακαδημαϊκές ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

«Εάν αυτά τα bots αρχίσουν να εξελίσσονται σε ένα συλλογικό σύνολο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την επίλυση ενός προβλήματος —στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός κακόβουλου στόχου, δηλαδή την ανάλυση μιας κοινότητας και τον εντοπισμό ενός αδύναμου σημείου— τότε ο συντονισμός τους θα αυξήσει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους» δήλωσε στον Guardian  ο Γιόνας Κουνστ, καθηγητής επικοινωνίας στη Σχολή Διοίκησης BI της Νορβηγίας, μέλος της συντακτικής ομάδας.

«Αυτή είναι μια πραγματικά σοβαρή απειλή, την οποία προβλέπουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα» είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream science
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο