Έρευνα της Κομισιόν κατά του X μετά το τσουνάμι ημίγυμνων deepfake
Τεχνολογία 26 Ιανουαρίου 2026, 14:00

Έρευνα της Κομισιόν κατά του X μετά το τσουνάμι ημίγυμνων deepfake

Η έρευνα θα εξετάσει αν το Grok, το chatbot που προσφέρει το X, συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για το ακατάλληλο περιεχόμενο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για το X μετά τις χιλιάδες μη συναινετικές εικόνες deepfake που «έγδυναν» πραγματικά πρόσωπα στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ.

Αν και η Κομισιόν δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημη ανακοίνωση, η έναρξη της έρευνας ανακοινώθηκε από την ιρλανδή ευρωβουλευτή Ρετζίνα Ντόχερτι. Νωρίτερα, η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt έγραφε ότι η έρευνα της Κομισιόν θα ξεκινούσε την Δευτέρα.

Όπως δήλωσε η Ντόχερτι, η έρευνα θα εξετάσει αν το Χ συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τον έλεγχο περιεχομένου, τη μείωση του κινδύνου από ακατάλληλο περιεχόμενο και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η νομική διαδικασία κατά της πλατφόρμας θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έχει απειλήσει την ΕΕ με αύξηση δασμών κατηγορώντας την ότι βάζει αθέμιτα στο στόχαστρο τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Από τις αρχές του έτους, το chatbot Grok του Χ άρχισε να πλημμυρίζει με μη συναινετικά deepfake που έδειχναν παιδιά να φορούν μόνο εσώρουχα και γυναίκες σε μικροσκοπικά μπικίνι και προκλητικές στάσεις.

Οι χρήστες μπορούσαν μάλιστα να «γδύνουν» εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της πλατφόρμας.

Αντιμέτωπο με αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει το X, ανακοίνωσε στα μέσα Ιανουαρίου ότι το Grok θα σταματήσει την «επεξεργασία εικόνων πραγματικών ανθρώπων με αποκαλυπτικά ρούχα όπως μπικίνι».

Το μέτρο θα εφαρμοστεί όμως μόνο σε «περιοχές δικαιοδοσίας όπου απαγορεύεται» η δημιουργία τέτοιων εικόνων. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποιες χώρες αναφέρεται.

Βαν της οργάνωσης Eko στο Λονδίνο καλεί την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την «παιδική πορνογραφία» στο Χ (Reuters)

Βαν της οργάνωσης Eko στο Λονδίνο καλεί την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την «παιδική πορνογραφία» στο Χ (Reuters)

Εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα deepfake «παράνομα» και «αποτρόπαια», ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαίτησαν εξηγήσεις και η Γαλλία ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ο δε γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Βόλφραμ Βάιμερ, ζήτησε από την ΕΕ να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά του X, κάνοντας λόγο για «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».

‘Ερευνα για τα deepfake του Grok ξεκίνησε και στην Καλιφόρνια, ενώ η Ινδονησία και η Μαλαισία προχώρησαν σε απαγόρευση του chatbot.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από ακτιβιστές και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες ζήτησαν από την Apple και την Google να απομακρύνουν από τα καταστήματα εφαρμογών τα app του X και του Grok.

Στο Λονδίνο, αφίσες που ζητούσαν από την κυβέρνηση να απαγορεύσει το Grok εμφανίστηκαν σε λεωφορεία και στάσεις.

Σε σχόλιά του στο Χ, ο Μασκ είχε υποστηρίξει ότι οι επικρίσεις είναι απλώς μια δικαιολογία για την «καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης».

Όπως σχολίασε η ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι, το σκάνδαλο του Grοk αναδεικνύει αδυναμίες στη ρύθμιση των αναδυόμενων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφείς κανόνες για την προστασία των πολιτών online. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να σημαίνουν κάτι στην πράξη, ιδιαίτερα όταν ισχυρές τεχνολογίες εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα» δήλωσε.

«Καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ΕΕ δεν είναι υπεράνω του νόμου» πρόσθεσε.

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ' ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

