Έρευνα της Κομισιόν κατά του X μετά το τσουνάμι ημίγυμνων deepfake

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για το X μετά τις χιλιάδες μη συναινετικές εικόνες deepfake που «έγδυναν» πραγματικά πρόσωπα στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ.

Αν και η Κομισιόν δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημη ανακοίνωση, η έναρξη της έρευνας ανακοινώθηκε από την ιρλανδή ευρωβουλευτή Ρετζίνα Ντόχερτι. Νωρίτερα, η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt έγραφε ότι η έρευνα της Κομισιόν θα ξεκινούσε την Δευτέρα.

Όπως δήλωσε η Ντόχερτι, η έρευνα θα εξετάσει αν το Χ συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τον έλεγχο περιεχομένου, τη μείωση του κινδύνου από ακατάλληλο περιεχόμενο και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Όπως σχολιάζει το Reuters, η νομική διαδικασία κατά της πλατφόρμας θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αντιδράσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έχει απειλήσει την ΕΕ με αύξηση δασμών κατηγορώντας την ότι βάζει αθέμιτα στο στόχαστρο τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Από τις αρχές του έτους, το chatbot Grok του Χ άρχισε να πλημμυρίζει με μη συναινετικά deepfake που έδειχναν παιδιά να φορούν μόνο εσώρουχα και γυναίκες σε μικροσκοπικά μπικίνι και προκλητικές στάσεις.

Οι χρήστες μπορούσαν μάλιστα να «γδύνουν» εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της πλατφόρμας.

Αντιμέτωπο με αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει το X, ανακοίνωσε στα μέσα Ιανουαρίου ότι το Grok θα σταματήσει την «επεξεργασία εικόνων πραγματικών ανθρώπων με αποκαλυπτικά ρούχα όπως μπικίνι».

Το μέτρο θα εφαρμοστεί όμως μόνο σε «περιοχές δικαιοδοσίας όπου απαγορεύεται» η δημιουργία τέτοιων εικόνων. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποιες χώρες αναφέρεται.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τα deepfake «παράνομα» και «αποτρόπαια», ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαίτησαν εξηγήσεις και η Γαλλία ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα.

Ο δε γερμανός υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Βόλφραμ Βάιμερ, ζήτησε από την ΕΕ να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά του X, κάνοντας λόγο για «βιομηχανοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης».

‘Ερευνα για τα deepfake του Grok ξεκίνησε και στην Καλιφόρνια, ενώ η Ινδονησία και η Μαλαισία προχώρησαν σε απαγόρευση του chatbot.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από ακτιβιστές και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες ζήτησαν από την Apple και την Google να απομακρύνουν από τα καταστήματα εφαρμογών τα app του X και του Grok.

Στο Λονδίνο, αφίσες που ζητούσαν από την κυβέρνηση να απαγορεύσει το Grok εμφανίστηκαν σε λεωφορεία και στάσεις.

Σε σχόλιά του στο Χ, ο Μασκ είχε υποστηρίξει ότι οι επικρίσεις είναι απλώς μια δικαιολογία για την «καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης».

Όπως σχολίασε η ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι, το σκάνδαλο του Grοk αναδεικνύει αδυναμίες στη ρύθμιση των αναδυόμενων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφείς κανόνες για την προστασία των πολιτών online. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να σημαίνουν κάτι στην πράξη, ιδιαίτερα όταν ισχυρές τεχνολογίες εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα» δήλωσε.

«Καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ΕΕ δεν είναι υπεράνω του νόμου» πρόσθεσε.