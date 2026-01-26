Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Ως μια υπόθεση με διαχρονικές πολιτικές ευθύνες, χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Δήμητρα Χαλκιά, πρώην αντιπροέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην κατάθεσή της, το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (τη χαρακτήρισε γελοία), εκτιμώντας πως δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ενώ υπερασπίστηκε την υπογραφή του τότε πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Μεταξύ άλλων, η κ. Χαλικιά, υπερασπίστηκε με σθένος του χειρισμούς του Κυριάκου Μπαμπασίδη, αλλά άφησε σαφέστατες αιχμές στην συνεργάτιδα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, του πρώην διοικητή, Γ. Βάρρα αλλά και του τεχνικού συμβούλου της Cognitera.

Κατά την τοποθέτησή της η κ. Χαλικιά ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη η οποία της διάβασε τα όσα έχει γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι αστήριχτη. Αυτό που διάβασα ότι ο κ. Βορίδης κατηγορείται για το “συμφωνώ”, πραγματικά σας λέω είναι αστήριχτο και γελοίο», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής δεν συνοδευόταν από στοιχεία που να τις δικαιολογούν.

Μάλιστα η ένσταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις αναρτήσεις της μάρτυρα στα social media.

Αποστολάκη: Άρα ο πρωθυπουργός ήξερε αφού τον πήρε στο Μαξίμου. Και προτείνατε προανακριτική κατά του πρωθυπουργού

Χαλικιά: Είστε αναγνωρίστρια που διαβάζει λάθος αυτά που έγραψα… θα σας κάνω φίλη στο Facebook

Αποστολάκη: Δεν θα έχω το χρόνο….

Χαλικιά: Όπως και εγώ δεν θα έχω το χρόνο να βλέπω τα tik-tok που έχετε γεμίσει….

Αποστολάκη: Σας βλέπω στρατευμένη και βλέπω ότι αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία μας…

Υπερασπίστηκε με θέρμη τον Κυριάκο Μπαμπασίδη

Η κ. Χαλικιά εμφανίστηκε πολλάκις να υπερασπίζεται με θέρμη τα έργα και τις ημέρες του πρώην επικεφαλής του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητήσει και τη σοβαρότητα των διαλόγων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα που έχουν γίνει θα κάνω την αυτοκριτική μου. Το να διαβάζετε επισυνδέσεις συνεχώς δεν βοηθά», σημείωσε.

Η μάρτυρας επίσης έκανε ειδική αναφορά στα πεπραγμένα του 2021 καταγγέλλοντας πως υπάλληλοι μπαίνανε στο σύστημα και αλλάζανε τις αιτήσεις. «Έτσι, μπαίνουν στο σύστημα 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης που δεν έχουν συμβάσεις. Κάνουν ενστάσεις και απαντά ο τότε πρόεδρος Δ. Μελάς ότι κόβονται. Το Σεπτέμβριο θα δείτε ότι ο Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα (στο σύστημα) και πληρώνει τα 98 ΑΦΜ. Και φαίνεται το όνομα του στην τροποποίηση. Υπάρχει κι άλλος κωδικός που δεν έχει όνομα, είναι ο 1700. Έκανε την ίδια δουλειά και αυτός. Εν ολίγοις, στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στη διοίκηση Σημανδράκου», είπε και αναφερόμενη στη κ. Τυχεροπούλου πρόσθεσε: «φαίνεται να έχει αποκτήσει αυτογνωσία, ελπίζω ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής».

Για τον κ. Βάρρα κατήγγειλε ότι οικειοποιήθηκε laptop «με 650.000 ΑΦΜ με ονόματα». «Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε πρόεδρο να παίρνεις βάσεις ΑΦΜ; Γιατί υπάρχει το σύστημα ασφάλειας του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ούτε υπουργοί δεν έπαιρναν. Ποιος ήταν ο κ. Βάρρας; Τα πήρε σπίτι του σε ένα laptop που του ζητάνε να το φέρει και δεν το έχει φέρει πίσω», είπε.