Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού διαγωνισμού Travel Photographer of the Year (TPOTY), με τις βραβευμένες εικόνες να αποτυπώνουν στιγμές τελετουργίας, καθημερινής ζωής και επιβίωσης από διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Από νυχτερινές θρησκευτικές τελετές στην Τουρκία και σκηνές άγριας φύσης στην Παταγονία έως τη σκληρή εργασία ψαράδων στην παγωμένη τούνδρα της Σιβηρίας, οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν αναδεικνύουν τη δύναμη της εικόνας να αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια.

Ο κριτής Τζέρεμι Χόαρ χαρακτήρισε το έργο του Έλληνα φωτογράφου «ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στα 23 χρόνια του θεσμού»

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, το επίπεδο των συμμετοχών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Η κριτής Κρίσταλ Χρυσομάλλη σημείωσε ότι οι καλύτερες φωτογραφίες συνδύαζαν τεχνική αρτιότητα και συναίσθημα, αποδεικνύοντας πώς ένα μόνο καρέ μπορεί να μεταφέρει ένταση, νόημα και αφήγηση.

Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές ερασιτεχνών και επαγγελματιών φωτογράφων από 160 χώρες. Ο διαγωνισμός, που φέτος πραγματοποιήθηκε για 23η χρονιά, κρίνεται ανώνυμα από διεθνή επιτροπή 16 ειδικών, ενώ οι φιναλίστ υποχρεώνονται να καταθέσουν τα πρωτότυπα αρχεία RAW, ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των εικόνων και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθεί επιλογή από τις φωτογραφίες που βραβεύτηκαν φέτος, μαζί με σχόλια των φωτογράφων και των κριτών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athanasios Maloukos (@a.maloukos)

Νικητής: Travel Photographer of the Year 2025

Αθανάσιος Μαλούκος, Ελλάδα

Το κορυφαίο βραβείο του φετινού Travel Photographer of the Year απονεμήθηκε στον Αθανάσιο Μαλούκο για δύο φωτογραφικές σειρές που κινούνται στον άξονα της τελετουργίας και της πίστης. Η πρώτη καταγράφει τις λιτανείες της Μεγάλης Εβδομάδας στη Θαμόρα της Ισπανίας (κεντρική φωτογραφία), ενώ η δεύτερη εστιάζει στην τελετή Σέμα των περιστρεφόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας. Και στις δύο σειρές, το χαμηλό φως και η κίνηση λειτουργούν ως βασικά αφηγηματικά μέσα, με τον φωτογράφο να δουλεύει προσεκτικά το όριο ανάμεσα στη ρευστότητα και την ακινησία.

«Αυτές οι εικόνες απαιτούν τεράστια δεξιοτεχνία για να αποδοθούν σωστά», δήλωσε ο ιδρυτής του TPOTY, Κρις Κόου. «Η φωτογράφιση ‘στο όριο’ προϋποθέτει απόλυτο έλεγχο της ταχύτητας, ώστε να παγώνεις και ταυτόχρονα να θολώνεις επιλεκτικά την κίνηση. Υπάρχει ρυθμός και ευλάβεια στις εικόνες – κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα στη μηχανή, χωρίς υπερβολική επεξεργασία».

Από την πλευρά του, ο κριτής Τζέρεμι Χόαρ χαρακτήρισε το έργο του Έλληνα φωτογράφου «ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στα 23 χρόνια του θεσμού».

Ο ίδιος ο Μαλούκος περιγράφει τη στιγμή της τελετής Σέμα ως έναν οπτικό διάλογο κίνησης και παρουσίας: «Καθώς η τελετή Σέμα εξελίσσεται, δύο δερβίσηδες περιστρέφονται με πειθαρχημένο ρυθμό, πλαισιώνοντας τη δεσπόζουσα φιγούρα του Σεΐχη – τον τελετουργικό άξονα και το κέντρο της παρουσίας. Με λιτές κινήσεις και ήρεμη κίνηση, η παρουσία του προσθέτει δραματικότητα σε μια απλή εικόνα».

Travel Image of the Year

Dana Allen, ΗΠΑ

Το βραβείο Travel Image of the Year κατέκτησε ο Dana Allen με μια φωτογραφία που μετατρέπει μια γνώριμη σκηνή της άγριας φύσης σε σχεδόν αφηρημένη εικόνα. Ένας αρσενικός ελέφαντας, καλυμμένος από σύννεφο σκόνης, αφήνει να φανεί μόνο ένα μάτι — το μοναδικό σταθερό σημείο μέσα σε μια έκρηξη υφής και κίνησης.

Τα λουτρά σκόνης αποτελούν συνηθισμένη πρακτική για τους ελέφαντες, που τα χρησιμοποιούν για να προστατεύουν το δέρμα τους από έντομα και ερεθισμούς. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η καθημερινή αυτή συμπεριφορά απογυμνώνεται από το προφανές της νόημα και μετατρέπεται σε μια εικόνα χειρονομίας και έντασης, όπου η μορφή σχεδόν διαλύεται μέσα στο τοπίο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην προστατευόμενη περιοχή Ngorongoro της Τανζανίας και διακρίθηκε επίσης στην κατηγορία One Shot: Travel in Monochrome, επιβεβαιώνοντας τη δύναμή της να λειτουργεί πέρα από το χρώμα, μέσα από τον τόνο, την υφή και τη σύνθεση.

Young Travel Photographer of the Year 2025

Jamie Smart, Ηνωμένο Βασίλειο

Το βραβείο Young Travel Photographer of the Year απονεμήθηκε στη Jamie Smart για το προσεκτικά δουλεμένο portfolio της με νυχτερίδες (fruit bats). Οι φωτογραφίες της κινούνται ανάμεσα σε δύο κόσμους: από τη μία, ζώα που περιθάλπονται σε νοσοκομείο άγριας ζωής στο Beerwah του Κουίνσλαντ· από την άλλη, νυχτερινές πτήσεις στη φύση, όπου το φως, ο χρόνος και η κίνηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία της αφήγησης.

Η κριτής Κρίσταλ Χρυσομάλλη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η νεαρή φωτογράφος παρατηρεί τα θέματά της. «Με εντυπωσίασε η ευαισθησία και η επίγνωση στην οπτική αφήγηση της Jamie», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει «σαφής κατανόηση του φωτός, του timing και του κάδρου — κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στη φωτογραφία μιας νυχτερίδας εν πτήσει». Όπως τόνισε, σε ηλικία μόλις 10 ετών, η Smart δείχνει όχι μόνο τεχνική αντίληψη, αλλά και «μια σπάνια ικανότητα να χρησιμοποιεί τις εικόνες για να επικοινωνεί νόημα και να αφηγείται μια ολοκληρωμένη οπτική ιστορία».

«Αυτό που αγαπώ περισσότερο στη φωτογραφία είναι ότι με βοηθά να επιβραδύνω, να προσέχω και να εκτιμώ πράγματα που πολλοί άνθρωποι προσπερνούν»

Η ίδια η Jamie Smart περιγράφει τη φωτογραφία ως έναν τρόπο παρατήρησης του κόσμου με πιο αργούς ρυθμούς.

«Αυτό που αγαπώ περισσότερο στη φωτογραφία είναι ότι με βοηθά να επιβραδύνω, να προσέχω και να εκτιμώ πράγματα που πολλοί άνθρωποι προσπερνούν», λέει, εκφράζοντας την ελπίδα οι εικόνες της να παρακινήσουν και άλλους —ιδίως νέους— να κοιτάξουν τη φύση λίγο πιο προσεκτικά.

*Με πληροφορίες από: BBC