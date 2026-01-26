Νικόλαος Ζήβας: Πέθανε ο καλλιτέχνης που έδινε «πνοή» στην ύλη και τη μνήμη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο ζωγράφος και γλύπτης Νικόλαος Ζήβας. Την είδηση γνωστοποίησε το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα εργαστήρια του Νίκου Κεσσανλή και του Δημήτρη Μυταρά (1981–1987). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου δραστηριοποιήθηκε έντονα εικαστικά την περίοδο 1989–1993. Εκεί παρουσίασε έργα του σε ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί «Tabula Rasa» (1992) και στη Sala «Ompre Rosse» (1993), ενώ συμμετείχε και σε σημαντικές ομαδικές διοργανώσεις, όπως η 39η Διεθνής Έκθεση της Ρώμης και η έκθεση «Από την Αθήνα στην Αντζίτια».



Με την επιστροφή του στην Ελλάδα συνέχισε αδιάλειπτα τη δημιουργική του πορεία στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τις κατασκευές, συμμετέχοντας σε πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων. Παράλληλα, ασχολήθηκε συστηματικά με την οικογενειακή συλλογή αποσπασμάτων και σπαραγμάτων της Νεότερης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής (1830–1930).

Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής της «Zivasart Gallery», αναλαμβάνοντας την επιμέλεια και τη διοργάνωση εκθέσεων εικαστικών τεχνών, αλλά και πολιτιστικών δράσεων όπως συναυλίες και παρουσιάσεις βιβλίων. Από το 1998 ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στην έκθεση του ΕΕΤΕ «Μήνας Εικαστικών Τεχνών – Οκτώβριος 2001» στην Τεχνόπολη.

Το έργο και η εικαστική του γλώσσα

Έχει παρουσιάσει σειρά ατομικών εκθέσεων όπως: «Βαρυτικά Πεδία», «Υαλογραφήματα», «Το ίχνος των κρυμμένων σχημάτων», «Η Σύναξη των Ετερόκλητων», «Στο Έλασσον το Κάλλος», καθώς και τη χωρική εγκατάσταση «The Blood of Memory».

Στον πυρήνα της δουλειάς του βρισκόταν η επεξεργασία της ύλης ως φορέα μνήμης και εμπειρίας. Υλικά φθαρμένα, κατάλοιπα κατεδαφίσεων και αρχιτεκτονικά ίχνη, φορτισμένα από την προηγούμενη χρήση και την ιστορία τους, μετασχηματίζονταν σε νέες εικαστικές μορφές. Μέσα από τη διασταύρωση ζωγραφικής, γλυπτικής και εγκατάστασης, το έργο του ανέπτυσσε έναν στοχασμό πάνω στον χρόνο και την υλικότητά του, συγκροτώντας μια εικαστική πρακτική που λειτουργεί ως ανάγνωση —ή αρχαιολογία— του πρόσφατου παρελθόντος.

Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και σε δημόσιους χώρους.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zivasart Gallery (@zivasart)



Για την απώλεια του Νίκου Ζήβα, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος ανέφερε: «Η πόλη έχασε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και εμείς έναν ακόμα ξεχωριστό φίλο. Η ζωγραφική, τα γλυπτά και οι εγκαταστάσεις του πλούτισαν την Τέχνη αλλά και τις ζωές μας.

»Η ευρύτητα της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, της γνώσης και της σκέψης του, κατέστησαν ανεκτίμητη τη ματιά του στην τέχνη και τη ζωή. Ο Νίκος έζησε και πορεύτηκε με το πάθος ενός σπουδαίου δημιουργού.

»Θα μας λείψει ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος και ο φίλος. Η σκέψη μας είναι κοντά στη σύζυγό του Αναστασία και τον αδερφό του Γιάννη».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zivasart Gallery (@zivasart)



Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 16:00, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Μετά την τελετή, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στον χώρο της Zivasart Gallery (Παντανάσσης 1, Μαρούσι).

*Κεντρική Φωτογραφία: www.chalandri.gr