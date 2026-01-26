newspaper
Η χρονιά των Hectocorns της τεχνητής νοημοσύνης: 100 δισ. μπαίνουν στο ταμπλό
Διεθνής Οικονομία 26 Ιανουαρίου 2026, 01:31

Η χρονιά των Hectocorns της τεχνητής νοημοσύνης: 100 δισ. μπαίνουν στο ταμπλό

Οι hectocorn της τεχνητής νοημοσύνης με αποτίμηση πάνω από 100 δισ. ετοιμάζουν την είσοδό τους στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το νήμα των hectocorn ετοιμάζονται να «κόψουν» εταιρείες όπως οι OpenAI, Anthropic, SpaceX και Stripe κατά το 2026, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Μετά τους «μονόκερους» – τις νεοσύστατες δηλαδή τεχνολογικές επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων – έρχεται η χρονιά του hectocorn, με αρκετές αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες να κινούνται ενδεχομένως στα χρηματιστήρια με αποτιμήσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων (75 δισεκατομμύρια λίρες).

Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι hectocorn

Η επιτυχία των εισαγωγών τους στο χρηματιστήριο – το αν οι μετοχές διατηρήσουν την αξία τους, αν αυξηθούν ή πέσουν – θα μπορούσε να διαμορφώσει ανησυχίες σχετικά με την κούρσα της AI και το αν η μανία της αγοράς είναι τελικά μια φούσκα.

Κάποιοι μπορεί να είχαν σχέδια για κυκλοφορία στο χρηματιστήριο πέρυσι, τα οποία καθυστέρησαν ή εκτροχιάστηκαν από το ομοσπονδιακό shutdown των ΗΠΑ και τις σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας στην κυβέρνηση.

Η φετινή χρονιά διαμορφώνεται εξίσου γεωπολιτικά ασταθής, λόγω Τραμπ, δασμών και απειλών εναντίον των Ευρωπαίων για τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, παρά την αναταραχή του περασμένου έτους, οι αγορές εκτοξεύτηκαν σε σχεδόν ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω της άνθησης της AI και οι επενδυτές αναμένεται να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν μεγάλα ποσά στην τεχνολογία – τουλάχιστον προς προς το παρόν, όπως επισημάνει και ο Guardian.

OpenAI

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είναι συνώνυμη με την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχοντας πυροδοτήσει φρενίτιδα δημόσιου ενδιαφέροντος για το θέμα με την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022.

Έχει προσελκύσει επενδύσεις από μεγάλα ονόματα, όπως η Microsoft και ο ιαπωνικός όμιλος SoftBank , και η αποτίμησή της έχει εκτοξευθεί από 29 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Εάν η OpenAI μπει στο χρηματιστήριο, θα μπορούσε να αποτιμηθεί έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται η ελπίδα ότι η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη και ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος της υιοθέτησής της από τους χώρους εργασίας και τα άτομα, αποδίδουν με το παραπάνω την επένδυση πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα κέντρα δεδομένων και τα τσιπ υπολογιστών που την υποστηρίζουν. Η OpenAI έχει δεσμευτεί να δαπανήσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τέτοιες υποδομές τα επόμενα οκτώ χρόνια, αλλά πρέπει να πείσει τους επενδυτές ότι μπορεί να αποπληρώσει αυτό το ποσό.

hectocorn

Anthropic

Όπως και η OpenAI, η νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude και το πλέον εξαιρετικά δημοφιλές Claude Code, δεν έχει ακόμη αποφέρει κέρδη.

Αυτόν τον μήνα, η Anthropic υπέγραψε ένα έγγραφο όρων για έναν γύρο χρηματοδότησης 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ανεβάζει την αποτίμησή της στα 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

SpaceX

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ φέρεται να έφτασε την αποτίμηση των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο και ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, «το αν αυτό συμβεί πραγματικά, πότε θα συμβεί και σε ποια αποτίμηση είναι ακόμη εξαιρετικά αβέβαιο», σύμφωνα με σχόλια του οικονομικού διευθυντή της SpaceX, Bret Johnsen, στο Reuters.

Από τη μία πλευρά, η γεωπολιτική αστάθεια είναι πιθανό να κάνει τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας, αεροδιαστημικής και άμυνας πιο ελκυστική για τους επενδυτές, επισήμανε και ο Mike Bellin της PricewaterhouseCoopers.

Από την άλλη, και η φήμη του Ίλον Μασκ και της Tesla, καθιστούν το αποτέλεσμα της IPO κάπως πιο δύσκολο να προβλεφθεί, συμπλήρωσε και ο Mark Moccia, αναλυτής στην Forrester, αν και αναμένει «ένα τεράστιο μείγμα θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών».

hectocorn

Kraken

Ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο – που δεν πρέπει να συγχέεται με το spin-off λογισμικού της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας Octopus – η Kraken υπέβαλε τα έγγραφά της για μια αρχική δημόσια προσφορά τον Νοέμβριο με την αποτίμησή της να είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν αγώνα δρόμου για την κυκλοφορία των μετοχών της στο χρηματιστήριο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέτος, λένε οι αναλυτές , καθώς υπάρχει κίνδυνος οι πολιτικές αλλαγές στις ΗΠΑ να αντιστρέψουν την laissez-faire προσέγγιση του Τραμπ στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων.

Databricks

Αυτή η εταιρεία βοηθά τους πελάτες να δημιουργήσουν AI agents – εργαλεία δηλαδή που εκτελούν εργασίες αυτόνομα – χρησιμοποιώντας τα δικά τους δεδομένα. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 55% πέρυσι και τον περασμένο μήνα πέτυχε αποτίμηση 134 δισ. δολαρίων.

Ο Ali Ghodsi, διευθύνων σύμβουλος της Databricks, υποστήριξε στον Guardian ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας οφείλεται στις επιχειρήσεις που δημιουργούν «εφαρμογές έντασης δεδομένων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη».

hectocorn

Canva

Το success story της αυστραλέζικης Canva αποτιμήθηκε πέρυσι στα 65 δισ. δολάρια Αυστραλίας, αν και μετέφερε την έδρα της μητρικής της εταιρείας στις ΗΠΑ προκειμένου να προετοιμαστεί για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η εταιρεία σχεδιασμού λογισμικού με έδρα το Σίδνεϊ, η οποία αποκαλεί τους υπαλλήλους της «Canvanauts», έχει 240 εκατομμύρια χρήστες και δύο από τους συνιδρυτές της – η Melanie Perkins και ο Cliff Obrecht – είναι έκτοι στη λίστα με τους πλουσιότερους της Αυστραλίας, σύμφωνα με το Financial Review, με συνολική περιουσία 14 δισ. δολαρίων.

Anduril

Ο Palmer Luckey, διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας, σημείωσε πως η Anduril «σίγουρα θα γίνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία», αλλά δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα. Οι αναλυτές αναφέρουν τους στενούς δεσμούς της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ και την απόφαση του Τραμπ να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες ως παράγοντες που μπορεί να την ωθήσουν προς μια προσφορά φέτος.

Ωστόσο επισημάνθηκε εκ μέρους της εταιρείας πως «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αρχική δημόσια προσφορά», χαρακτηρίζοντας τις φήμες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2026 «καθαρή εικασία».

Monzo

Η Monzo ως μια διαδικτυακή τράπεζα που λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, είχε περισσότερους από 12 εκατομμύρια πελάτες το 2025.

Η fintech με έδρα το Λονδίνο φέρεται να συνεργαζόταν με την Morgan Stanley το περασμένο καλοκαίρι για να συναντηθεί με επενδυτές πριν από μια αρχική δημόσια προσφορά το 2026 – αλλά αυτό περιπλέχθηκε αργότερα από την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της, TS Anil.

hectacorn

Bolt

Η εσθονική αντίπαλος της Uber, η Bolt, προσέλαβε πέρυσι σύμβουλο για μια αρχική δημόσια προσφορά. Ωστόσο, η εταιρεία είχε δύσκολες χρονιές, με αναφερόμενες ζημίες άνω των 102 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στην ΕΕ ή στις ΗΠΑ.

Ένας εκπρόσωπος της Bolt δήλωσε: «Οποιαδήποτε ημερομηνία εισαγωγής θα εξαρτηθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, κάτι που παραμένει σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό του πότε η Bolt θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Οι ομάδες μας εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση είναι έτοιμη για δημόσια προσφορά, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς είναι κατάλληλες».

Stripe

Η εταιρεία επεξεργασίας ηλεκτρονικών πληρωμών ιδρύθηκε από τους Ιρλανδούς αδελφούς Patrick και John Collison το 2010. Έχει κεντρικά γραφεία στην Καλιφόρνια και το Δουβλίνο και αποτελεί εδώ και καιρό ακρογωνιαίο λίθο του fintech. Πέρυσι αναφέρθηκε ότι η Stripe είχε φτάσει σε αποτίμηση 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια σημαντική ανάκαμψη από τότε που είχε αποτιμηθεί στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.

Πηγή: ot.gr

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
