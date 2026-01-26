Σταθερά Ελλάδα «ψηφίζουν» οι μεγάλες τουριστικές αγορές της Ευρώπης για το 2026, αναδεικνύοντας τη χώρα μας στις top επιλογές τους για ταξίδια στη Μεσόγειο μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο. Ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο διατηρεί το ισχυρό brand που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, αλλά έχει βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα του.

Σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές της Γερμανίας και της Ιταλίας, στην 4η θέση στις αγορές της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και στην 6η θέση στην αγορά της Ισπανίας.

Μάλιστα, σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου – η οποία μαζί με τη Γερμανία αποτελούν το δίδυμο των ισχυρότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού με βάση τις εισπράξεις και τις αφίξεις – και σε αυτήν της Ισπανίας, ενώ η θέση της δεν μεταβλήθηκε στις άλλες αγορές.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη (Ιανουάριος 2026) του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς». Η έρευνα αφορά τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Πρόκειται για αγορές που το 2023 εισέφεραν πάνω από το 48% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού, ενώ και το 2024 είχαν εισφέρει το 47% των εισπράξεων.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των πέντε συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών που σκέφτονται να ταξιδέψουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται σε όλες στην πρώτη πεντάδα, καταλαμβάνοντας την 3η και 4η θέση, πλην της αγοράς της Ισπανίας όπου βρίσκεται στην 6η θέση προτίμησης, έχοντας όμως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ανέβει κατά μία θέση, προς επιβεβαίωση του ισχυρού brand των ελληνικών προορισμών στις μεγάλες αγορές.

Επίσης, ένα επιπλέον δεδομένο που επιβεβαιώνει το θετικό momentum του ελληνικού τουρισμού αποτελεί το γεγονός ότι η διαφορά προτίμησης ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες που προηγούνται κατά μία θέση, για τις αγορές του Ην. Βασιλείου και της Ισπανίας, είναι – μόλις – της τάξεως των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Ελλάδα και οι ανταγωνιστές

• Στην αγορά της Γερμανίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση, αντίστοιχα.

• Στην αγορά της Γαλλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, και την Πορτογαλία να είναι στην 3η.

• Στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, τη Γαλλία στην 3η και την Πορτογαλία στην 6η θέση προτίμησης.

• Στην αγορά της Ισπανίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση, με την Ιταλία και τη Γαλλία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση, αντίστοιχα, και την Πορτογαλία στην 3η.

• Στην αγορά της Ιταλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ισπανία και τη Γαλλία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση, αντίστοιχα και την Πορτογαλία στην 5η.

Επισημαίνεται, ότι στις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας, ανταγωνίστριες χώρες – προορισμοί της Μεσογείου, όπως η Κροατία και η Τουρκία, βρίσκονται εκτός του «top-10».

Επιπλέον, η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των Δυτικοευρωπαίων, παρά τη γεωγραφική της θέση που δεν ευνοεί την οδική πρόσβαση των τουριστών από τις μεγάλες αγορές. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Γερμανών που συνορεύουν με τη Γαλλία και την Αυστρία και μέσω αυτών έχουν πρόσβαση στην Ιταλία, είναι πιο εύκολο – και πιο οικονομικό – να ταξιδέψουν οδικώς.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των Γάλλων, η Ιταλία και η Ισπανία συνορεύουν με τη Γαλλία και συνεπώς ευνοούνται από την εύκολη οδική πρόσβαση. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η ελκυστικότητα των ελληνικών προορισμών βασίζεται σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.

«Το ελληνικό τουριστικό brand έχοντας εδραιωθεί στο ανώτερο επίπεδο του ανταγωνισμού στη Μεσόγειο, έχει εισέλθει σε φάση ωρίμασης σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι δομικός και όχι συγκυριακός, με την Ισπανία και την Ιταλία να λειτουργούν ως ηγετικοί προορισμοί», επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας και προσθέτει: «Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, η διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών και η διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας και συνεκτικής στρατηγικής που θα συντονίζει τις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες καθίστανται πιο επιτακτικές από ποτέ».

