Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026, 21:19

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Ο Κάθετος Διάδρομος δεν συγκέντρωσε και στη σημερινή δημοπρασία ενδιαφέρον για μεταφορά αερίου – Τα εμπόδια – Η γεωπολιτική

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Spotlight

Κι επίσημα σήμερα 26 Ιανουαρίου το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε τον κανονισμό για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από τα κράτη – μέλη.

Ωστόσο, αν και όλοι θα προσδοκούσαν την ενεργοποίηση περισσότερων πηγών εισόδου φυσικού αερίου από τρίτες χώρες, εντούτοις μία εξ αυτών, ο Κάθετος Διάδρομος παραμένει κλειστός…

Η νέα αποτυχημένη δημοπρασία

Σήμερα 26 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των χωρών που απαρτίζουν τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο. Πρόκειται για τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Και η δημοπρασία αυτή, όπως και η προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, δεν προσέλκυσε κάποιο ισχυρό ενδιαφέρον από χρήστη (trader) του δικτύου των αγωγών για να φέρει ποσότητες αερίου που θα καταλήγουν ως επί το πλείστον στην Ουκρανία.

Η δημοπρασία αφορούσε στη δέσμευση χωρητικότητας για τον μήνα Φεβρουάριο ισχύος 72 GWh. Τα προϊόντα ήταν και πάλι τα τρία γνωστά:

  • Το προϊόν «Route 1» αφορά στη δέσμευση δυναμικότητας της υφιστάμενης διαδρομής φυσικού αερίου από Ελλάδα και Βουλγαρία προς Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία μέσω του Διαβαλκανικού Αγωγού.
  • Το προϊόν «Route 2» ξεκινά από το FSRU Αλεξανδρούπολης και διευκολύνει τη ροή αεριοποιημένου LNG προς την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.
  • Το προϊόν «Route 3» έχει ως αφετηρία τον αγωγό TAP (αέριο Κασπίας) και με τη χρήση του αγωγού IGB μεταφέρει το καύσιμο στην Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Το μοναδικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν από δύο χρήστες – ένας Έλληνας και ένας ξένων συμφερόντων- και αφορούσε μόλις 48 MWh για το προϊόν Route 1.  Ουσιαστικά ερμηνεύεται ως διερευνητική κίνηση των συγκεκριμένων παικτών.

Ο Κάθετος Διάδρομος συναντά εμπόδια

Ο Κάθετος Διάδρομος λαμβάνει της στήριξης των ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό άλλωστε τον περασμένο Νοέμβριο στο πλαίσιο της P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπεγράφησαν και συγκεκριμένες συμφωνίες για τη μεταφορά ποσοτήτων αμερικανικού LNGστην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με αφετηρία το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ωστόσο, όπως προκύπτει, μάλλον το όραμα ώστε ο Κάθετος Διάδρομος και η Ελλάδα να αποτελέσουν κόμβο μεταφοράς ρωσικού αερίου έχει πάρα πολύ δρόμο ώστε να γίνει πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη φέρεται να επιλέγει για την προμήθεια της την πολωνική δίοδο μεταφοράς αερίου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR δεν ήταν τυχαίο το ό,τι δημόσια πριν από δύο μέρες στο Νταβός άσκησε δριμεία κριτική στις Βρυξέλλες απέναντι στο θέμα της εισαγωγής φυσικού αερίου από άλλες πηγές. Όπως είπε δεν μπορεί να ψηφίζεται κανονισμός για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου και μετά να συζητάμε για το αν έπρεπε να απαγορευτεί.

Ο ίδιος άσκησε κριτική και για την υπερύθμιση των αγορών και των προϊόντων, ενώ ζήτησε την επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου για την ανάπτυξη υποδομών που θα διευκολύνουν τη διέλευση φυσικού αερίου.

Ένα ακόμη εμπόδιο είναι το γεγονός πώς η Κομισιόν δεν έχει δώσει ολοκληρωτικά το πράσινο φως για τα προϊόντα Route 2 και Route 3 ως προς το αν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο συμβαδίζει με το κοινοτικό.

Άλλοι αναλυτές, δεν αποκλείουν τη στάση των Βρυξελλών απέναντι στον Κάθετο Διάδρομο στην τελευταία γεωπολιτική αναταραχή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. για το θέμα της Γροιλανδίας

Οι Διαχειριστές επιπροσθέτως δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές μειώσεις των τελών διέλευσης αερίου.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω, σε συνδυασμό με το ό,τι τα προϊόντα που δημοπρατούνται είναι μηνιαίας διάρκειας αποθαρρύνουν τους χρήστες για να χρησιμοποιήσουν ως δίοδο μεταφοράς αερίου τον Κάθετο Διάδρομο.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη φέρεται να επιλέγει για την προμήθεια της την πολωνική δίοδο μεταφοράς αερίου.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η γεωπολιτική

Άλλοι αναλυτές, δεν αποκλείουν τη στάση των Βρυξελλών απέναντι στον Κάθετο Διάδρομο στην τελευταία γεωπολιτική αναταραχή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. για το θέμα της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους το γεγονός ότι ο Κάθετος Διάδρομος επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για την είσοδο ποσοτήτων δεν αποκλείεται να αποτελεί αυτήν την περίοδο ένα παρασκηνιακό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.

Από την άλλη πλευρά όμως και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο για την εισαγωγή ποσοτήτων αμερικανικού LNG και άλλων ενεργειακών προϊόντων 750 δισ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια. Διαφορετικά ενεργοποιούνται αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Πηγή ΟΤ

