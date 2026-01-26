science
Ένας στους 4 Βρετανούς ανησυχεί ότι θα απολυθεί λόγω τεχνητής νοημοσύνης
AI 26 Ιανουαρίου 2026, 10:49

Ένας στους 4 Βρετανούς ανησυχεί ότι θα απολυθεί λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Οι νεότεροι εργαζόμενοι, ιδίως της γενιά Z, ήταν οι πιο ανήσυχοι για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) των εργαζομένων στη Βρετανία ανησυχούν ότι οι θέσεις εργασίας τους ενδέχεται να εξαφανιστούν τα επόμενα πέντε χρόνια ως αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χιλιάδες εργαζομένους και δημοσίευσε ο Guardian.

Τα δύο τρίτα (66%) των εργοδοτών στη Βρετανία δήλωσαν ότι έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση του κόσμου της εργασίας της διεθνούς εταιρείας προσλήψεων Randstad, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (56%) εργαζόμενους δήλωσαν ότι περισσότερες εταιρείες ενθαρρύνουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.

οι θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες «τεχνητής νοημοσύνης» αυξήθηκαν κατά 1.587% κατά το τελευταίο έτος.

Αυτό οδήγησε σε «αντισυμβατές προσδοκίες» μεταξύ των απόψεων των εργαζομένων και των εργοδοτών τους σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα της Randstad σε 27.000 εργαζομένους και 1.225 οργανισμούς σε 35 χώρες. Λίγο λιγότερο από το ήμισυ (45%) των ερωτηθέντων εργαζομένων γραφείου στη Βρετανία πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει περισσότερο τις εταιρείες παρά τους εργαζομένους.

Πιο ανήσυχες οι νεότερες γενιές

Οι νεότεροι εργαζόμενοι, ιδίως εκείνοι που ανήκουν στη γενιά Z – γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012 – ήταν οι πιο ανήσυχοι για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν, ενώ οι baby boomers – γεννημένοι στα μεταπολεμικά χρόνια μεταξύ 1946 και 1964 και που πλησιάζουν στο τέλος της καριέρας τους – έδειξαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας που εκφράζουν οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας ενδέχεται να οφείλονται στην απόφαση πολλών επιχειρηματικών ηγετών, όπως επισημαίνεται σε ξεχωριστή έρευνα, να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων μέσω της αυτοματοποίησης, αντί να εκπαιδεύσουν τους νέους υπαλλήλους. Αυτό προσθέτει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι εργαζόμενοι σε μια εποχή που η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ύφεση.

Η αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης στις επιχειρήσεις αντικαθιστά όλο και περισσότερο τις «χαμηλής πολυπλοκότητας, συναλλακτικές θέσεις εργασίας», όπως έδειξε η έρευνα, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας.

Περίπου οι μισοί (55%) από τους εργαζόμενους στη Βρετανία που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε θετική επίδραση στην παραγωγικότητά τους, μια άποψη που συμμερίζονται και οι εργοδότες.

Κλειδί η τεχνητή νοημοσύνη

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ανταγωνιστής της εργασίας. Πρέπει να θεωρείται ως το κλειδί για την ενίσχυση των εργασιών και την ανάδειξη της σημασίας των ρόλων που μόνο οι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν», δήλωσε ο Sander van ‘t Noordende, διευθύνων σύμβουλος της Randstad.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το «χάσμα της πραγματικότητας της τεχνητής νοημοσύνης». Ενώ οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να υιοθετήσουν έναν νέο τρόπο εργασίας, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ένας στους πέντε ταλαντούχους εργαζόμενους πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις εργασίες τους και σχεδόν οι μισοί την θεωρούν πιο επωφελής για την εταιρεία παρά για τους ίδιους. Αυτό τους καθιστά ευάλωτους τόσο στην καριέρα τους όσο και στην αξία που μπορούν να προσθέσουν στους οργανισμούς».

Ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας έχει επίσης αντίκτυπο στους εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Τέσσερις στους πέντε εργαζομένους πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τις καθημερινές εργασιακές τους δραστηριότητες, ενώ η έρευνα έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες «τεχνητής νοημοσύνης» αυξήθηκαν κατά 1.587% κατά το τελευταίο έτος.

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθυντής της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, δήλωσε στο ακροατήριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα ότι οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέμβουν για να βοηθήσουν τους εργαζομένους των οποίων οι θέσεις εργασίας έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης «κοινωνικών αναταραχών».

Πηγή: OT.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
