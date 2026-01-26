newspaper
Ακρίβεια: Ο μισθός τελειώνει νωρίς, οι ανάγκες όμως δεν περιμένουν… Τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026, 09:00

Ακρίβεια: Ο μισθός τελειώνει νωρίς, οι ανάγκες όμως δεν περιμένουν… Τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα

Μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει η ακρίβεια για χιλιάδες νοικοκυριά, αφού τα χρήματα τελειώνουν πριν εκπνεύσει ο μήνας.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

H εκκίνηση του 2026 επιβεβαιώνει κάποιος από τους μεγαλύτερους φόβους των ελληνικών νοικοκυριών…  Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει σημαντικά και η κατάσταση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι καθώς διεθνείς πιέσεις και εγχώριες ιδιαιτερότητες στην αγορά κρατούν ζωντανό το «τέρας».

Οι ετήσιες αυξήσεις σε τρόφιμα και ποτά κατά 7%, των υπηρεσιών επίσης κατά 7%, των ενοικίων κατά 8% και της ενέργειας κατά 6% δυσκολεύουν το αποτέλεσμα των μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας

Ενοίκια, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ. Το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς. Η έκρηξη τιμών την τελευταία εξαετία (2020-2025) συνεχίζεται, όχι απαραίτητα με τους φρενήρεις ρυθμούς των προηγούμενων χρόνων.

Στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, οι καταναλωτές… στενάζουν. Βασικά αγαθά, που κάποτε θεωρούνταν προσιτά έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτελείας. Οι τιμές στα ζυμαρικά και τα γαλακτοκομικά ακολουθούν μια ανηφορική πορεία, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια και δικαιολογημένη οργή.

Ξεμένουν από χρήματα πριν το τέλος του μήνα

Πώς ζει κανείς όταν ο μήνας έχει περισσότερες μέρες από τον μισθό; Πώς βγαίνει η καθημερινότητα όταν τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι το τέλος; Οι πολίτες απαντούν στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα» αναδεικνύοντας τις μεγάλες δυσκολίες.

Τα χρήματα «τελειώνουν γρήγορα». Σχεδόν «από το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα», λένε πολίτες στην κάμερα του «Μεγάλου Καναλιού». Η ακρίβεια αδειάζει το πορτοφόλι και πλήττει τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. «Είμαστε πολύ στριμωχτά, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξεις», τα μηνύματα αγωνίας που στέλνουν με πολλούς εξ αυτών  να δηλώνουν πως «μόνο με τα βασικά έξοδα φεύγουν τα ⅔ του εισοδήματός τους».

Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Οι νεότεροι, που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, παλεύουν να ανταπεξέλθουν με «δεύτερη δουλειά» και «δανεικά από τους γονείς».

Στην αγορά των ακινήτων, η εικόνα είναι εξίσου απογοητευτική. Τα εξωφρενικά ενοίκια και οι δυσθεώρητες τιμές πώλησης κατοικιών έχουν καταστήσει την ανεύρεση στέγης μια ακατόρθωτη αποστολή. Η αλματώδης άνοδος της αξίας των ακινήτων στις αστικές περιοχές, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Η στεγαστική κρίση είναι πλέον βαθιά και δομική, απειλώντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Βασικά αγαθά, που κάποτε θεωρούνταν προσιτά έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτελείας

Το παράδοξο της ελληνικής αγοράς

Με αναλύσεις επί αναλύσεων να ρίχνουν φως στα αίτια των συνεχών ανατιμήσεων, σε ένα οικονομικό περιβάλλον μεγάλης αστάθειας, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ανάλυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Θεωρητικά, ακρίβεια χωρίς πληθωρισμό δεν υπάρχει, όμως, το παράδοξο της ελληνικής αγοράς είναι πως, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού  πέφτει, το κόστος ζωής δεν ακολουθεί, διατηρώντας μια «ακριβή καθημερινότητα» με το 80% των πολιτών να έχει αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και τις επιχειρήσεις να διαμαρτύρονται για μείωση του όγκου πωλήσεων, κόστος στέγασης και ενέργειας.

Στις έρευνες καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, το ποσοστό των νοικοκυριών που «μόλις τα βγάζουν πέρα» κυμαίνεται σταθερά γύρω στο 60%.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο 2,9% διατήρησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) την εκτίμησή της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο 2025. Την ίδια περίοδο, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,9%, από 2,1% τον Νοέμβριο, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στο 2,4%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27), ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Δεκέμβριο, έναντι 2,4% τον Νοέμβριο και 2,7% τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης των τιμών.

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

