Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Ακίνητα: Με ποια κριτήρια αποφασίζουν οι αγοραστές εάν θα αγοράσουν νεόδμητο ή παλιό
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026, 11:18

Ακίνητα: Με ποια κριτήρια αποφασίζουν οι αγοραστές εάν θα αγοράσουν νεόδμητο ή παλιό

Στο μεταξύ, παραμένει μεγάλος γρίφος η εύρεση ακινήτου

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Μεταξύ 25% και 30% εντοπίζουν οι πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που αναζητούν ακίνητο για αγορά ότι διαμορφώνεται το εύρος της διαφοράς τιμής ανάμεσα σε νεόδμητα και παλιά.

Αυτό προκύπτει από το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», το οποίο συντάχθηκε κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του blog για επενδύσεις και ακίνητα του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη.

Νεόδμητο ή παλιό;

Αξιοσημείωτο είναι ότι με τις τιμές πολλών παλιών διαμερισμάτων να έχουν ανέβει συχνά πολύ κοντά σε αυτές των νεόδμητων, σε αυτή την έρευνα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ένα ερώτημα που είχε ως στόχο να διερευνήσει πότε είναι ελκυστικό το παλιό ακίνητο και πότε το νέο.

Έτσι στο ερώτημα «Αν στην περιοχή που ζείτε, ένα νεόδμητο και ένα παλαιότερης κατασκευής έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά εκτός από την ημερομηνία κατασκευής, ποιο θα επιλέγατε» οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

·         Όταν το παλιό ακίνητο έχει τιμή 20% μικρότερη από το νεόδμητο, το 67% όσων δηλώνουν αγοραστές επιλέγουν το νεόδμητο και 31% το παλιό.

·         Όταν όμως το παλιό ακίνητο έχει τιμή 30% μικρότερη από το νεόδμητο, τότε το 56% όσων δηλώνουν αγοραστές επιλέγουν το παλιό ακίνητο και 38% το νεόδμητο.

«Είναι ξεκάθαρο ότι απέναντι στις υπερβολές που παρατηρούμε σήμερα στην αγορά, όσοι ακόμη δηλώνουν αγοραστές στην πλειοψηφία τους θέλουν μία χαμηλότερη τιμολόγηση για να επιλέξουν το παλιό διαμέρισμα έναντι ενός νεόδμητου, όταν τα χαρακτηριστικά τους είναι ίδια», σχολίασε ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης.

«Το όριο του 25 – 30% φαίνεται να είναι αυτό που κάνει τους αγοραστές να αλλάζουν γνώμη και προτείνω αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι πωλητές, αν θέλουν φυσικά πραγματικά να πουλήσουν το ακίνητό τους», πρόσθεσε.

Οι πωλητές διπλάσιοι από τους αγοραστές

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι η ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού όσων δηλώνουν αγοραστές σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, αλλά και όσων πραγματικά θέλουν να αγοράσουν κάτι φέτος.

Το ποσοστό αυτών που δηλώνουν αγοραστές έπεσε από το 23% στο 19% και την ίδια ώρα όσοι θέλουν να αγοράσουν σπίτι «άμεσα, εντός εξαμήνου ή εντός του χρόνου» υποχώρησε από το 34% (Νοέμβριος 2024) στο 23% σήμερα. Στην πράξη λοιπόν μόλις το 4,37% των ερωτώμενων δηλώνουν αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο εντός 12μήνου.

Με τους πωλητές να παραμένουν σταθερά στο 8%, φαίνεται ότι ουσιαστικά οι πωλητές έχουν φτάσει να είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους αγοραστές!

Παραμένει μεγάλο το στεγαστικό πρόβλημα

Το 89% των πολιτών θεωρεί το Στεγαστικό πρόβλημα ως «αρκετά μεγάλο / πολύ μεγάλο πρόβλημα», ενώ ένα ακόμη 10% το θεωρεί «μικρό πρόβλημα». Αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά σε όλα τα «Βαρόμετρα» και καταδεικνύουν την ένταση του προβλήματος.

Σε άλλη ερώτηση, το 17% των ερωτηθέντων δήλωσε πως διαθέτει σπίτι που κρατά κλειστό. Όσοι δήλωσαν πως έχουν τέτοιο ακίνητο, ρωτήθηκαν για το ποια θα ήταν τα κατάλληλα κίνητρα για να αποφασίσουν να ανοίξουν το σπίτι αυτό.

·         Το 65% διάλεξε τη μείωση φορολογίας

·         Το 64% τη γενναία επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση

·         Το 62% επέλεξε τα μέτρα προστασίας των ιδιοκτητών

·         Το 35% περιμένει περαιτέρω αύξηση των τιμών

·         Ενώ το 18% απάντησε πως για κανέναν λόγο δεν θα ανοίξει το κλειστό του ακίνητο

«Με δεδομένο ότι σοβαρή μείωση της φορολογίας δεν περιμένουμε στο άμεσο μέλλον, ενώ στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να δούμε πρώτα τους όρους τους, ο πιο άμεσος και “ανώδυνος” οικονομικά τρόπος για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια είναι να προστατευθούν, επιτέλους, οι ιδιοκτήτες», εξήγησε ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης. «Το πιστοποιητικό φερεγγυότητας και όλα τα μέτρα που έχουν προταθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν τη σιγουριά στους ιδιοκτήτες να βάλουν τα σπίτια τους στην αγορά. Εννοείται πως θα βοηθήσει σημαντικά και η τριετής φοροαπαλλαγή για τα ακίνητα που είναι τώρα κλειστά, ελπίζουμε αυτό το μέτρο να μονιμοποιηθεί, για να γίνει συνείδηση στον κόσμο».

Το «Σπίτι μου, 2» ανέβασε τις τιμές

Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα που είχε το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» στις τιμές πώλησης των κατοικιών, το 39% απάντησε «αύξηση πάνω από 10%», το 38% «αύξηση ως 10%», σταθερές είδε τις τιμές το 13% και το 2% θεωρεί ότι αυτές μειώθηκαν λόγω του προγράμματος.

Έτσι περίπου το 77% των πολιτών θεωρεί πως το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών (με αυτή τη γνώμη συμφωνεί το 87% των επαγγελματιών της αγοράς).

Στην ερώτηση για τις επιπτώσεις του προγράμματος αυτού στα ενοίκια των κατοικιών, το 82% εκτίμησε ότι οδήγησαν σε άνοδο ως 10% ή πάνω από 10%, με το 13% να δηλώνει πως οι τιμές έμειναν σταθερές και το 1% να λέει πως αυτές μειώθηκαν. (Στην ομάδα αυτών που δηλώνουν αγοραστές και αναζητούν κατοικία το ποσοστό αυτό φτάνει το 87%).

Πηγή: OT

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

