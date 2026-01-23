Τις πάγιες θέσεις της περί δικαιοδοσίας και «αποστρατικοποιημένων» νησιών στο Αιγαίο επαναφέρει η Τουρκία με δύο παράνομες NAVTEX, η διάρκεια των οποίων, μάλιστα, φθάνει τα… δύο χρόνια.

Με τις δύο NAVTEX, η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο, λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία, αν και δεν έχει ακόμη οριστεί, προσδιορίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Τι αναφέρουν οι δύο NAXTEX της Άγκυρας

Η πρώτη NAVTEX, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «Καθημερινή», είναι «γενική υπενθύμιση» περί εκπομπής αγγελιών «που καλύπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος, τα όρια της οποίας μένει να οριοθετηθούν από τα παράκτια κράτη». Επισημαίνεται, δε, ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η δεύτερη NAVTEX αναφέρει ονομαστικά τα νησιά, τα οποία – σύμφωνα με την Άγκυρα – είναι υπό καθεστώς «μόνιμης αποστρατικοποίησης» (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου).

Η τουρκική NAVTEX παραθέτει και τις Διεθνείς Συνθήκες (Διάσκεψη του Λονδίνου του 1914, Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και Συνθήκη των Παρισίων του 1947) που, κατά την Άγκυρα, τεκμηριώνουν ότι «δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Σημειώνει, μάλιστα, η Τουρκία πως ανά χρονικά διαστήματα «κάποιοι σταθμοί», χωρίς να κάνει αναφορά στην Ελλάδα ή στην Υδρογραφική Υπηρεσία της, εκδίδουν ειδοποιήσεις για στρατιωτικά γυμνάσια στα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους στη ναυσιπλοΐα «κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών».