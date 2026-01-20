sports betsson
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους, σούπερ έκπληξη
Ποδόσφαιρο 20 Ιανουαρίου 2026 | 21:36

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους, σούπερ έκπληξη

Καταπέλτης στη Νορβηγία για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η Μπόντο Γκλιμτ την υποχρέωσε σε ήττα-σοκ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χεγκ που πέτυχε δυο γκολ σε 3’. Με δέκα η Σίτι από το 62’

Βάιος Μπαλάφας
Μπαμ και κάτω η Μάντσεστερ Σίτι που συνέχισε τα αρνητικά αποτελέσματα και στο Champions League, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση. Με δυο γκολ του Χεγκ μέσα σε 3’ (το διάστημα 22’-24’) οι Άγγλοι έπαθαν σοκ και γνώρισαν ήττα-σοκ από τη Μπόντο Γκλιμτ με 3-1, ενώ ακυρώθηκαν και δυο γκολ των Νορβηγών. Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 62’ λόγω αποβολής του Ρόντρι με δυο κίτρινες σε 2’!

Μετά την ήττα στη Νορβηγία η Μάντσεστερ Σίτι, για την 7η αγωνιστική της League Phase, παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 13 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Γαλατασαράι. Η Μπόντο Γκλιμτ έφτασε στους έξι, είναι στην 26η θέση και θα παίξει στην Ισπανία με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε κατοχή μπάλας 75 % στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως η Μπόντο Γκλιμτ είναι αυτή που πέτυχε δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά με σκόρερ τον Κάσπερ Χεγκ! Ο 25χρονος Δανός σέντερ φορ «χτύπησε» πρώτη φορά με κεφαλιά στο 22’ μετά από σέντρα του Μπλόμπεργκ. Πριν η Σίτι προλάβει να συνέλθει ο Χεγκ έκανε το 2-0 με σουτ στη δεξιά πλευρά της εστίας πάλι με έξοχη ψηλή πάσα του Μπλόμπεργκ. Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να έχει κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Χάαλαντ (σ.σ. τον εγκλώβισαν οι συμπατριώτες του) να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο 45’.

Νέο σοκ για τη Μάντσεστερ Σίτι στο 58’ καθώς ο Χάουγκε μετά από πάσα του Φετ πέρασε τους αντιπάλους του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα.  Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν 3-1 στο 60’ με τον Τσερκί, αφού βγήκε σε θέση βολής, μετά από πάσα του Ο’Ράιλι.

Στο 62’ η Σίτι έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ρόντρι. Η πρώτη υποδείχθηκε στο 61’ για σκληρό μαρκάρισμα στον Εβγέν και η δεύτερη ένα λεπτό μετά για φάουλ στον Μπλόμπεργκ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ευστοχία του Χεγκ. Ο Δανός δεν χαρίστηκε τις δυο φορές που βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε τη Μάντσεστερ Σίτι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Μπόντο Γκλιμτ κατάφερε να χτυπήσει με δυο αντεπιθέσεις από τη δεξιά πλευρά, πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα της Σίτι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ρόντρι που δέχθηκε δυο κίτρινες σε 2’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:  Ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι απέβαλε τον Ρόντρι στο 62’ με δυο κίτρινες κάρτες σε 2’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γερμανός Ρόμπερτ Σρόντερ εξέτασε τη φάση και αποφάσισε ότι δεν υπήρχε πέναλτι υπέρ τις Σίτι σε χέρι αμυντικού της Μπόντο από σέντρα του Τσερκί στο 20’. Στο 52’ ακυρώθηκε γκολ του Εβγέν (Μπόντο Γκλιμτ) επειδή ήταν οφσάιντ. Στο 65’, το VAR επιβεβαίωσε την απόφαση του βοηθού που ακύρωσε γκολ του Χεγκ.

ΣΚΟΡΕΡ: 22’, 24’ Χεγκ, 58’ Χάουγκε – 60’ Τσερκί.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χαϊκίν, Σόεβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν (76’ Σάλτνες), Μπεργκ, Σόντρε Φετ (82’ Μαατά), Μπλόμπεργκ (76’ Ουκλέντ), Χογκ (76’ Χέλμερσεν), Χάουγκε

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Αΐτ-Νούρι, Ρέιντζερς, Ρόδρι, Ο’Ράιλι, Φόντεν (70’ Μαρμούς), Τσερκί, Χάαλαντ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

28/1: Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι (22:00)

