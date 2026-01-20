science
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
science

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Επιστήμες 20 Ιανουαρίου 2026 | 12:55

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Vita.gr
Spotlight

Το βόρειο σέλας αναμένεται να εμφανιστεί πολύ νοτιότερα από ό,τι συνήθως και ορισμένες πτήσεις ίσως αναγκαστούν να αλλάξουν πορείαν λόγω έκρηξης στον Ήλιο που προκάλεσε ισχυρή ηλιακή καταιγίδα. 

Το ξέσπασμα ξεκίνησε την Κυριακή με μια ηλιακή έκλαμψη, μια ριπή ακτινοβολίας που ταξίδεψε μέχρι τη Γη με την ταχύτητα του φωτός και προκάλεσε διακοπές των ραδιοεπικοινωνιών στην πλευρά του πλανήτη που φωτιζόταν από το φως της ημέρας.

Η έκλαμψη συνοδεύτηκε όμως και από μια «στεμματική εκπομπή μάζας», ή CME, μια έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου που προκαλείται από μαγνητικές διαταραχές. Η έκρηξη εκτόξευσε προς την πλευρά της Γης δισεκατομμύρια τόνους πρωτονίων, ηλεκτρονίων και πυρήνες ατόμων ηλίου.

Κινούμενο με ταχύτητα 1.000 – 1.400 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, το σύννεφο ηλιακών καταιγίδων έφτασε στη Γη στις 21.38 ώρα Ελλάδας την Δευτέρα, ανέφερε η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η διαταραχή αναμένεται να συνεχιστεί ως γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4, ένα βαθμό ηπιότερη από την ανώτατη κατηγορία G5.

Τα φορτισμένα σωματίδια των CME μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν βλάβες σε δορυφόρους και να απειλήσουν τους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Μπορούν επίσης να προκαλέσουν διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της εμφάνισης επαγωγικών ηλεκτρικών ρευμάτων στο δίκτυο.

YouTube thumbnail

Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις

Ο γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις πτήσεις που διέρχονται σε μικρή απόσταση από τον βόρειο πόλο, καθώς τα εισερχόμενα φορτισμένα σωματίδια παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο του πλανήτη και εκτρέπονται προς τους πόλους.

Σε αυτή την περίπτωση, οι πτήσεις μπορεί να πληγούν από επικοινωνιακά μπλακάουτ, καθώς η καταιγίδα επηρεάζει τα ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας που χρησιμοποιούνται στην αεροπορία.

Δυνητικά, η ακτινοβολία μπορεί επίσης να επηρεάσει και τα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροπλάνων, όπως συνέβη τον Δεκέμβριο σε αεροπλάνο της Airbus, με αποτέλεσμα να ανακαλέσει η εταιρεία πολλά Airbus A320 για αναβάθμιση λογισμικού.

Ένας άλλος λόγος που ορισμένες πτήσεις αλλάζουν πορεία είναι για να περιορίσουν την έκθεση των επιβαινόντων στην ακτινοβολία, η οποία μπορεί δυνητικά να προκαλέσει γενετικές βλάβες και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνο.

Ο κίνδυνος αυτός θεωρείται αμελητέος για τους επιβάτες, λαμβάνεται όμως υπόψη για την προστασία του πληρώματος που πετά συχνά σε μεγάλο ύψος.

Πώς επηρεάζεται το σέλας

Το σέλας αναμενόταν να γίνει ορατό στις βόρειες και κεντρικές ΗΠΑ τη νύχτα της Δευτέρας, πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας (NOAA)

Το σέλας αναμενόταν να γίνει ορατό στις βόρειες και κεντρικές ΗΠΑ τη νύχτα της Δευτέρας, πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας (NOAA)

Το σέλας οφείλεται σε φορτισμένα σωματίδια που καταφθάνουν από τον Ήλιο, κυρίως πρωτόνια και ηλεκτρόνια, τα οποία παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο της Γης, εκτρέπονται προς τους πόλους και συγκρούονται με άτομα της ατμόσφαιρας, οπότε τα διεγείρουν και παράγουν παράγονται λάμψεις.

H διέγερση του οξυγόνου για παράδειγμα δίνει πράσινο χρώμα σε χαμηλό ύψος και κόκκινο σε υψηλότερο, ενώ το άζωτο δίνει μοβ και μπλε φως.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να κάνουν το φαινόμενο πολύ πιο έντονο και να φέρουν το βόρειο σέλας πολύ πιο νότια από ό,τι συνήθως.

Σύμφωνα με τη NOAA,το βόρειο σέλας μπορεί να γίνει ορατό την Τρίτη ακόμα και από τη βόρεια Καλιφόρνια.

Στην Ευρώπη, το σέλας δεν αποκλείεται να εμφανιστεί στη Βρετανία και τη Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με το Spaceweather.live.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το σέλας μπορεί να γίνει ορατό και στην Ελλάδα, όπως συνέβη έπειτα από ηλιακή καταιγίδα τον Οκτώβριο του 2024.

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Vita.gr
Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream science
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη του και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

«Χαμός» επικρατεί στο X με το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα και μία σελίδα της Μπράιτον δημοσίευσε ένα επικό tweet για τα Ελγίνεια Μάρμαρα και το γκολ του Έλληνα φορ.

Σύνταξη
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

