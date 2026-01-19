Kόντρα στην Ιταλία για την πρόκριση στα ημιτελικά – Η προϊστορία εις βάρος της Ελλάδας

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία, στον δεύτερο αγώνα της στον νέο Όμιλο (ΣΤ’) των «6» της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης και πέμπτο συνολικά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, που είναι και ο πλέον καθοριστικός για την επίτευξη του πρώτου μεγάλου στόχου, δηλαδή την είσοδο στην 4άδα της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα έχει πετύχει μέχρι στιγμής το απόλυτο των νικών, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του ΣΤ’ Ομίλου, μαζί με την Ιταλία (9 βαθμούς) και με νίκη εξασφαλίζει την πρωτιά, που τη φέρνει στα ημιτελικά, ανεξαρτήτως του τι αποτέλεσμα θα φέρει την τελευταία αγωνιστική του ΣΤ’ Ομίλου κόντρα στη θεωρητικά πιο αδύναμη Ρουμανία. Σε περίπτωση ισοπαλίας και νίκης στα πέναλτι, θα πρέπει να περιμένει να νικήσει και τον αγώνα με τη Ρουμανία για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Αν ηττηθεί στον κανονικό αγώνα ή στα πέναλτι, θα θέλει νίκη με τη Ρουμανία και θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Κροατία – Ιταλία της τελευταίας αγωνιστικής για να δει αν θα πάρει μία και ποια από τις δύο προνομιούχες θέσεις.

Ο αγώνας μας με την Ιταλία θα γίνει στην εντυπωσιακή «Belgrade Arena» και θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Εθνική θα στερηθεί και σε αυτό το ματς τις υπηρεσίες του αρχηγού της Ντίνου Γενηδουνιά, καθώς εκτίει τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του από τον αγώνα με την Κροατία.

Οι 14 που θα αγωνιστούν: Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος – Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια είναι ο απολογισμός της ανανεωμένης Εθνικής Ιταλίας μέχρι στιγμής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, με την τελευταία εξ αυτών πάντως (16-14 την Γεωργία), να έρχεται πολύ δύσκολα, με ξέσπασμα στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Η συνέχεια για τη “σέτε μπέλο” περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια, αρχικά κόντρα στην ελληνική ομάδα και σε δεύτερο χρόνο (21/1) κόντρα στην Κροατία. Ο προπονητής της Σάντρο Καμπάνια δήλωσε πως η ομάδα του είναι το αουτσάιντερ στον αγώνα με την Ελλάδα, αλλά οι Έλληνες διεθνείς, που κρατούν χαμηλούς τόνους και παραμένουν σοβαροί, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να μπουν σε τέτοια διαδικασία και να πέσουν σε τέτοια παγίδα.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σε συνολικά 143 μεταξύ μας αγώνες μέχρι πριν τον αυριανό με την Ιταλία, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 30 νίκες, 12 ισοπαλίες και 101 ήττες.

Ειδικότερα στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε 14 αγώνες, καμία νίκη για την Εθνική μας, 1 ισοπαλία, 13 ήττες, τέρματα 99-139.