Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα νέα για τον Τόμας Φρανκ, καθώς όπως μεταδίδουν αγγλικά ΜΜΕ, η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσης του Δανού τεχνικού μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ με 2-1.

Η απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων είναι έκδηλη και απόδειξη γι’ αυτό αποτελούν οι αποδοκιμασίες των οπαδών των πετεινών, μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τότεναμ βρίσκεται στην 14η θέση της Premier League και απέχει μόλις… 10 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τι αναφέρουν στην Αγγλία για τον Τόμας Φρανκ και το μέλλον του στην Τότεναμ

🚨🥇| Thomas Frank’s job is at serious risk. Internal talks are taking place at #Tottenham@FabrizioRomano on YouTube pic.twitter.com/S6v5pKrhsI — The Spurs Express (@TheSpursExpress) January 18, 2026

Ο Φρανκ ανέλαβε την Τότεναμ πέρυσι τον Ιούνιο, έχοντας δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής στην Μπρέντφορντ, ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο στα «σπιρούνια», με την Τότεναμ να πηγαίνει από ήττα σε ήττα και το όνειρο των ευρωπαϊκών θέσεων να απομακρύνεται.