Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
Άλλα Αθλήματα 18 Ιανουαρίου 2026 | 09:19

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)

Εξαιρετική αρχή για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο.

Σημαντική νίκη για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Η Σάκκαρη περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ντόνα Βέκιτς (Κροατία, Νο.70) και τη Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία, Νο.8), για να μάθει την αντίπαλό της στην επόμενη φάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη ξεκίνησε μουδιασμένα το πρώτο σετ και βρέθηκε να χάνει με 3-0 και 4-1, αλλά στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά της και πήρε 11 game, έχοντας χάσει μόνο 3.

Από την αναμέτρηση ξεχώρισε η εντυπωσιακή επιστροφή της Σάκκαρη, πρόκειται για έναν πόντο που έκανε το τουρνουά να «παραμιλά».

Η Σάκκαρη ανέφερε για την επιστροφή που έβγαλε στο δεύτερο σετ:

«Είναι πιθανότατα το καλύτερο χτύπημα που έβγαλα στη ζωή μου! Είμαι 30 χρονών τώρα, παίζω τένις 25 χρόνια, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβγαζα τέτοια επιστροφή. Αυτά τα βλέπεις από τον Ρότζερ (Φέντερερ), τον Κάρλος (Αλκαράθ), τώρα και από μένα! Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένας από τους πόντους του τουρνουά».

Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: Τι είπε για Μόρις, Φαλ και ΜακΚίσικ
Μπάσκετ 17.01.26

Αισιόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, εκφράζοντας αισιοδοξία του ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Τι είπε για Φαλ, ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
