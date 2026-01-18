Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
Εξαιρετική αρχή για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο.
- Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
- Κικίλιας: Προτεραιότητά μας η προστασία και η ασφάλεια
- Η Σίλικον Βάλλεϋ πίσω από τα επεκτατικά σχέδια του Τραμπ στη Γροιλανδία;
- Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή διεξάγουν εκστρατεία κατά των συμμοριών και καταστρέφουν κρησφύγετα
Σημαντική νίκη για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open.
Η Σάκκαρη περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ντόνα Βέκιτς (Κροατία, Νο.70) και τη Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία, Νο.8), για να μάθει την αντίπαλό της στην επόμενη φάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη ξεκίνησε μουδιασμένα το πρώτο σετ και βρέθηκε να χάνει με 3-0 και 4-1, αλλά στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά της και πήρε 11 game, έχοντας χάσει μόνο 3.
Από την αναμέτρηση ξεχώρισε η εντυπωσιακή επιστροφή της Σάκκαρη, πρόκειται για έναν πόντο που έκανε το τουρνουά να «παραμιλά».
This is your cue to pick your jaw off the floor from THAT Sakkari stunner 🤯@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/dnllmS3I3i
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026
Η Σάκκαρη ανέφερε για την επιστροφή που έβγαλε στο δεύτερο σετ:
«Είναι πιθανότατα το καλύτερο χτύπημα που έβγαλα στη ζωή μου! Είμαι 30 χρονών τώρα, παίζω τένις 25 χρόνια, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβγαζα τέτοια επιστροφή. Αυτά τα βλέπεις από τον Ρότζερ (Φέντερερ), τον Κάρλος (Αλκαράθ), τώρα και από μένα! Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένας από τους πόντους του τουρνουά».
- Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
- Η μεγάλη ώρα για τον Ελ Κααμπί έφτασε: Μαρόκο και Σενεγάλη «μάχονται» στον τελικό του Κόπα Άφρικα
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
- Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121-115: Τρομερός Μάρεϊ «καθάρισε» με 42 πόντους (vid)
- Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
- Βεζένκοφ: «Όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό παίρνεις έξτρα ώθηση»
- Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
- «Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις