Σικάγο Μπουλς – Γιούτα Τζαζ 128-126: Ο Βούτσεβιτς «λύτρωσε» τους «ταύρους»
Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ευστόχησε σε λέι απ στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Γιούτα Τζαζ και χάρισε τη νίκη στους Μπουλς με 128-126.
Σαν από μηχανής θεός, ο Νίκολα Βούτσεβιτς λύτρωσε με εύστοχο λέι απ τους Μπουλς και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του επί των Γιούτα Τζαζ με 128-126.
Ο Μαυροβούνιος σούπερ σταρ ήταν ο πρωταγωνιστής στην επικράτηση των Μπουλς, καθώς «έκλεισε» το ματς με 35 πόντους.
Το συγκλονιστικό φινάλε της αναμέτρησης Μπουλς – Τζαζ
Οι Τζαζ προσπάθησαν να κάμψουν την αντίσταση των Μπουλς και «ψαλίδισαν» τη διαφορά από το -12, για να φτάσουν στους 126 πόντους, όμως σε αυτό το σημείο του αγώνα, ο Βούτσεβιτς είχε όλες τις απαντήσεις και «εκτέλεσε» τους Γιούτα.
Για τους Γιούτα Τζαζ πρώτος σκόρερ ήταν ο Σένσαμπο με 43, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Μάρκανεν. Άξιος συμπαραστάτης του Σένσαμπο ήταν ο Κεϊόντε Τζορτζ με 25 πόντους, ο οποίος ωστόσο, αστόχησε σε σουτ που εξασφάλιζε τη νίκη.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στο NBA
Πέισερς-Ράπτορς 101-115
Σίξερς-Καβαλίερς 107-133
Μπουλς-Τζαζ 116-113
Πέλικανς-Νετς 116-113
Μάβερικς-Νάγκετς 109-118
