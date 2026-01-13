Αστέρας Τρίπολης: Τέλος ο Κόουλμαν, αναλαμβάνει ο Ράσταβατς
Ο Κρις Κόουλμαν αποτελεί παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Μίλαν Ράσταβατς συμφώνησε να επιστρέψει στους Αρκάδες.
Σε αλλαγή προπονητή προχωρά για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν ο Αστέρας Τρίπολης. Μετά τον Σάββα Παντελίδη, παρελθόν αποτελεί και ο Κρις Κόουλμαν λόγω της κάκιστης εικόνας της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια.
Οι άσχημες εμφανίσεις και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα δημιούργησαν μεγάλο προβληματισμό, με τον Ουαλό να οδηγείται στην έξοδο. Ο αντικαταστάτης του βέβαια θα είναι ένα γνώριμο πρόσωπο στην Τρίπολη. Ο λόγος για τον Μίλαν Ράσταβατς που παρέμενε ελεύθερος μετά την αποχώρησή του στο ξεκίνημα της σεζόν από τον ΟΦΗ. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Αστέρα τον οποίο ανέλαβε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019.
Αύριο (14/1) μάλιστα ο Ράσταβατς αναμένεται να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Θυμίζουμε πως το ματς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό αναβλήθηκε κι έτσι το επόμενο επίσημο παιχνίδι είναι με την ΑΕΚ στις 24 του μηνός. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στη διοίκηση να προχωρήσει στην αλλαγή, μιας και θα υπάρχει χρόνος για δουλειά με τον Ράσταβατς.
O Κρις Κόουλμαν παρέμεινε στον πάγκο της αρκαδικής ομάδας σε 13 παιχνίδια, έχοντας 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Νίκησε ΟΦΗ, Ατρόμητο και Ηλιούπολη (Κύπελλο) και ηττήθηκε από Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Άρη, και ΟΦΗ δύο φορές (Κύπελλα και Πρωτάθλημα).
Η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έφερε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κρις Κόουλμαν.
