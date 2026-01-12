Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.
Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε στο προφίλ του ο Ντομινίκ Γουίλκινς πριν από λίγες ημέρες, στην οποία αναφέρεται σε μια απρόσμενη συνάντηση που είχε με μια κυρία από το μακρινό παρελθόν.
Οπως εξηγεί ο θρύλος του NBA και του Παναθηναϊκού έχοντας πάει να επισκεφθεί την πεθερά σε ένα γηροκομείο, εκεί τον αναγνώρισε μια ασθενής σε προχωρημένη ηλικία. Από που γνώριζε η εν λόγω κυρία τον «Human Highlight Film»; Σύμφωνα με όσα γράφει ο ίδιος ηλικιωμένη πλέον γυναίκα δούλεψε ως μακιγιέρ στην τηλεόραση και σε διαφημίσεις και είχε περιποιηθεί αρκετές φορές τον Ντομινίκ Γουίλκινς σε εμφανίσεις του.
Παρακάτω το όμορφο και ζεστό μήνυμα που έγραψε ο ίδιος και η φωτογραφία που ανέβασε.
«Είναι αστείο πώς λειτουργεί ο χρόνος… Πώς η ζωή έχει τον τρόπο να γυρίζει πίσω και να σου υπενθυμίζει ποιος ήσουν στην πορεία. Σήμερα, ενώ επισκεπτόμουν την πεθερά μου στο γηροκομείο Park Place στο Μονρόε, μια ασθενής με κοίταξε και είπε: «Σε θυμάμαι. Σου έκανα το μακιγιάζ για την τηλεόραση και τις διαφημίσεις πριν από 30 χρόνια»! Συγκινήθηκα πραγματικά.
Μου θύμισε ότι οι τίτλοι ξεθωριάζουν, αλλά ο τρόπος που φέρεσαι στους ανθρώπους διαρκεί για πάντα. Η καλοσύνη και ο σεβασμός πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους πίσω.
Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στο ταξίδι μου. Σας θυμόμαστε και σας εκτιμούμε».
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο Ντόμινικ Γουίλκινς
