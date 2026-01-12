Η συγγνώμη του Μπέρενς στον Κούτσια για την επίθεση εν ώρα αγώνα
Ο Κέβιν Μπέρενς απολογήθηκε στα αποδυτήρια της Λουγκάνο για την αναίτια επίθεσή του στον Γιώργο Κούτσια και ζήτησε συγγνώμη από όλους.
Ο Κέβιν Μπέρενς ανέλαβε την ευθύνη μετά τον χαμό που προκλήθηκε εξαιτίας της επίθεσής του στον Γιώργο Κούτσια σε αγώνα της Λουγκάνο.
Μέσα από μία ομιλία στα αποδυτήρια, ο Μπέρενς ζήτησε συγγνώμη προς όλους και απολογήθηκε για το περιστατικό, αναφέροντας πως η συμπεριφορά του ήταν
Αναλυτικά, η τοποθέτηση του Μπέρενς
«Η συμπεριφορά μου ήταν απαράδεκτη και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησα δε θα έπρεπε ποτέ να ειπωθούν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη από όλους».
Τι είχε συμβεί ανάμεσα στους δύο παίκτες
Υπενθυμίζεται ότι σε φιλικό αγώνα της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, ο Γιώργος Κούτσιας δέχθηκε αναίτια επίθεση από τον Κέβιν Μπέρενς, με αποτέλεσμα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής να πέσει εκνευρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.
Οι δύο ποδοσφαιριστές πρώτα τα είπαν σε έντονος ύφος και λίγα λεπτά μετά ο Μπέρενς πήρε στο κυνήγι τον Κούτσια και τον έσπρωξε ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
Η ενημέρωση της Λουγκάνο
Μετά το τραγικό περιστατικό, η Λουγκάνο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, όπου ανέφερε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τους δύο παίκτες και θα λάβει μέτρα εναντίον τους για τη διευθέτηση του θέματος.
