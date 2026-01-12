Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.
Ο Άλεκ Πίτερς αναδείχθηκε MVP της 14ης αγωνιστικής του εγχώριου πρωταθλήματος, με τον Αμερικανό φόργουορντ του Ολυμπιακού να είναι για πρώτη φορά φέτος ο πολυτιμότερος στη Stoiximan GBL.
Ο Πίτερς σημείωσε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Καρδίτσα, καθώς πέτυχε 35 πόντους και έδωσε ρεσιτάλ ευστοχίας από τη γραμμή των βολών (9/9), έχοντας παράλληλα 4/5 δίποντα και 6/8 τρίποντα.
Ο Αμερικανός φόργουορντ είναι ο τρίτος παίκτης των Ερυθρόλευκων που αναδεικνύεται MVP τη φετινή σεζόν μετά τους Ντόντα Χολ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Πίτερς στο εν λόγω παιχνίδι μάζεψε παράλληλα 6 ριμπάουντ, ενώ υπέπεσε μόλις σε ένα λάθος και κέρδισε έξι φάουλ.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Πίτερς:
