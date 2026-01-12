Στο ΟΑΚΑ τελικά το Παναθηναϊκός – Άρης για τους «8» του Κυπέλλου Betsson
Μετά από αυτοψία στο γήπεδο της Λεωφόρου, παρουσία και του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο.
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Τετάρτη (14/1, 20:30) τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σε νοκ-άουτ αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και όχι στη Λεωφόρο.
Αυτό γιατί σήμερα έγινε αυτοψία στον αγωνιστικό χώρο του «Απ. Νικολαΐδης» από τους ανθρώπους της ομάδας και το πόρισμα που βγήκε ήταν πως το νέο χορτάρι του γηπέδου χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο.
Έτσι οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν στο ΟΑΚΑ την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, έχοντας ήδη στείλει το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ. Από άποψη έδρας βέβαια, μάλλον καλό για τους «κιτρινόμαυρους» είναι το ότι ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο.
Παρακάτω το πρόγραμμα απο το σάιτ της ΕΠΟ για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο οποίο ως έδρα του Παναθηναϊκός – Άρης αναφέρεται το Ολυμπιακό Στάδιο.
