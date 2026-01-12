«Πρώτη» προπόνηση με τα χρώματα του Άρη Betsson για τον Κώστα Αντετοκούνμπο (pics)
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρέθηκε την Δευτέρα (12/1) στο Nick Gallis Hall και προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ίγκορ Μίλιτσιτς.
Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη Betsson πραγματοποίησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο διεθνής σέντερ, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, βρέθηκε την Δευτέρα (12/1) στο Nick Gallis Hall και προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ίγκορ Μίλιτσιτς.
Η ΚΑΕ Άρης ανέβασε μάλιστα τις σχετικές φωτογραφίες στα social media
Πριν από λίγες ώρες ο προπονητής του Άρη Betsson μίλησε για την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο διεθνής άσος θα βοηθήσει πολύ την ομάδα της συμπρωτεύουσας.
«Μπορεί να βοηθήσει σε πολλά, ειδικά στο ριμπάουντ. Εχουμε έλλειψη σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, συν του ότι είναι Έλληνας και αυτό μπορεί να αποδειχτεί σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς.
O Κώστας Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται κανονικά στην 12άδα του Άρη για τον εντός έδρας αγώνα με την Χάποελ Ιερουσαλήμ (14/11, 20:00), για την 14η αγωνιστική του EuroCup.
Ένας δύσκολος αγώνας για τους Κιτρινόμαυρους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πρωτοπόρο του ομίλου και εκ των φαβορί για να κατακτήσει τη φετινή διοργάνωση.
Ο Άρης, όμως, θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του και θα προσπαθήσει να πετύχει μια νίκη, που θα τον φέρουν σε πλεονεκτική θέση ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν και θα κρίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup.
