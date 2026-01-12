«Έφυγε» ο Ρολάν Κουρμπίς που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό
Την τελευταία του πνοή άφησε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ρολάν Κουρμπίς, σε ηλικία 72 ετών.
- Συνεχίζεται η αγωνία για την εξαφάνιση 16χρονης Λόρας - Τα social, το κινητό και το ενεχυροδανειστήριο
- Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με πέτρες
- Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
Ο Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από την ζωή τη Δευτέρα (12/1) σε ηλικία 72 ετών, με τον Γάλλο να έχει περάσει και από την χώρα μας, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό.
Ο Γάλλος πρώην αμυντικός, ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό για τη χαρακτηριστική φωνή του και τις αιχμηρές απόψεις του στο «RMC», αλλά και για την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και την προπονητική.
Γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Μασσαλία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως αμυντικός, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λιόν, Μονακό και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1973-74, καταγράφοντας τέσσερις εμφανίσεις, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα με τους «ερυθρόλευκους».
Στη συνέχεια, ακολούθησε καριέρα προπονητή, περνώντας από αρκετούς πάγκους στη Γαλλία και το εξωτερικό, όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Αζαξιό, Μασσαλία, αλλά και σε ομάδες εκτός Γαλλίας.
Δείτε την ανάρτηση για τον Κουρμπίς
C’est avec une grande tristesse que la chaine L’Équipe a appris le décès de Rolland Courbis, membre éminent de la bande de L’Équipe du Soir depuis 2024.
la chaine L’Équipe présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/hSoPLfsBEo
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) January 12, 2026
- Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο των Σικάγο Μπουλς (vid)
- Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
- Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
- Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
- Η συγγνώμη του Μπέρενς στον Κούτσια για την επίθεση εν ώρα αγώνα
- Στο ΟΑΚΑ τελικά το Παναθηναϊκός – Άρης για τους «8» του Κυπέλλου Betsson
- Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Άλεξ Κραλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις